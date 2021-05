Les mensonges radicaux de la gauche continuent d’entourer le conflit israélo-palestinien ⋆ .

Samedi a entraîné la poursuite du conflit entre Israël et la Palestine. Bien sûr, nous savons tous maintenant que le groupe terroriste Hamas lance des roquettes depuis la zone palestinienne vers Israël. Des milliers de roquettes ont été lancées, provoquant des blessures et des destructions. Israël s’est défendu, avec le soutien du président Joe Biden.

Samedi, la gauche radicale a poursuivi sa campagne de désinformation sur le conflit lorsqu’Israël a frappé les bureaux de l’Associated Press situés à Gaza. Le bureau abritait plusieurs médias et a suscité l’indignation de l’AP, des démocrates et des médias grand public du monde entier qui veulent qualifier Israël d’horrible et impitoyable.

Le président-directeur général de l’AP a publié une déclaration disant qu’il était choqué et horrifié que l’armée israélienne cible leur bâtiment. Vous pouvez voir la déclaration ci-dessous.

Associated Press sur Twitter: «Le président-directeur général de l’AP, Gary Pruitt, se dit« choqué et horrifié que l’armée israélienne cible et détruise le bâtiment abritant le bureau de l’AP et d’autres organes de presse à Gaza ». Pruitt dit qu’AP cherche des informations auprès du gouvernement israélien. https://t.co/0s22koImto / Twitter » Le président-directeur général de l’AP, Gary Pruitt, se dit «choqué et horrifié que l’armée israélienne cible et détruise le bâtiment abritant le bureau de l’AP et d’autres agences de presse à Gaza». Pruitt dit qu’AP cherche des informations auprès du gouvernement israélien. https://t.co/0s22koImto

Le communiqué officiel raconte comment une douzaine de journalistes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et qu’ils se sont échappés de justesse. Mais cela ne semble pas tout à fait vrai. En fait, les rapports indiquent que l’AP a reçu au moins une heure de préavis du gouvernement israélien indiquant que la grève allait avoir lieu. Une vidéo est apparue sur Twitter montrant les journalistes emballant leurs affaires pour sortir du bâtiment.

J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice sur Twitter: «Just In: Vidéo montrant des journalistes de l’AP et d’Al-Jazeera saisissant leurs biens avant la frappe aérienne israélienne sur le bureau d’Al-Jala à Gaza # Gaza | #Israël pic.twitter.com/7ug2iqCHNO / Twitter » Just In: Vidéo montrant des journalistes de l’AP et d’Al-Jazeera saisissant leurs biens avant la frappe aérienne israélienne contre le bureau d’Al-Jala à Gaza # Gaza | #Israël pic.twitter.com/7ug2iqCHNO

Cela ne semble pas qu’ils se soient échappés «de justesse» du bâtiment. Mais vous n’entendrez certainement pas cette histoire de la part de la gauche radicale et des médias traditionnels.

Un ancien membre du corps de presse a écrit un article pour le média de gauche The Atlantic en 2014, décrivant des journalistes dans des situations comme celle-ci. Il a en fait mentionné ce bureau de l’AP dans la ville de Gaza dans son article. Ses commentaires étaient:

Lorsque les dirigeants du Hamas ont examiné leurs atouts avant la série de combats de cet été, ils savaient que parmi ces atouts se trouvait la presse internationale. Le personnel de l’AP dans la ville de Gaza assisterait à un lancement de roquettes juste à côté de leur bureau, mettant en danger des journalistes et d’autres civils à proximité – et l’AP ne voulait pas le signaler, même pas dans les articles de l’AP sur les affirmations israéliennes selon lesquelles le Hamas lançait des roquettes depuis des zones résidentielles.

Mais les médias grand public à travers les États-Unis estiment que nous croirons simplement l’histoire qu’ils vendent. Celui dont l’AP ne savait rien de l’attaque imminente et s’est échappé de justesse dans un acte héroïque. Même s’ils retiennent volontairement des informations au milieu de ce conflit depuis des années.

Nous ne pouvons tout simplement plus faire confiance à nos médias grand public pour quoi que ce soit. Ils modifient l’histoire, retiennent la vérité et nous disent ce qu’ils veulent que nous croyions. Nous avons des membres de notre Congrès qui appellent les États-Unis à abandonner Israël. Des membres d’Antifa rejoignent des groupes anti-israéliens pour protester et provoquer le chaos dans les villes du pays. On nous dit qu’Israël est plein de bellicistes impitoyables qui veulent simplement éliminer les Palestiniens.

Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, Israël a proposé un accord de paix après un accord de paix. Ils se sont réunis et ont respecté les accords de cessez-le-feu. À chaque fois, ceux-ci sont violés par les groupes terroristes palestiniens alors que de plus en plus de roquettes sont lancées vers Israël. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’Israël soit impitoyable. Cela a tout à voir avec la souveraineté israélienne, défendre ce qui appartient légitimement aux Israéliens et protéger leurs citoyens.

