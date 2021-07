Les mercenaires russes qui se battent pour Assad “portent des uniformes BRITANNIQUES” – affirmation étonnante | Monde | Nouvelles

Il fait suite à des images prises il y a une semaine d’un entrepreneur militaire russe portant une chemise de combat britannique arborant le patch Union Flag cousu sur le haut du bras gauche. Le port de l’emblème d’une autre nation contrevient directement à une série de conventions internationales, dont celles de La Haye et de Genève, et est techniquement interdit même par la Fédération de Russie.

Bien que le parlement ait voté pour ne pas autoriser les forces terrestres britanniques à entrer en Syrie, cela ne s’applique pas aux forces spéciales qui ne sont pas soumises à l’approbation parlementaire.

Un petit contingent de soldats SAS et SBS reste en Syrie aujourd’hui dans le cadre d’un groupe d’opérations spéciales conjointes qui maintient une capacité de surveillance régionale et une surveillance des prisonniers soi-disant djihadistes gardés par les forces kurdes.

Dans le cadre de leur rôle, ils fournissent « une connaissance au sol et une reconnaissance des cibles » pour les avions de la RAF, qui ont été appelés pour attaquer les restes des djihadistes de l’État islamique en mai dernier.

Moscou aurait des milliers d’entrepreneurs militaires privés en Syrie, dont la plupart sont d’anciens soldats qui sont très bien payés pour mener des opérations noires – des missions dans lesquelles les forces régulières russes ne peuvent pas s’impliquer pour s’assurer que le Kremlin maintient le soi-disant “déni plausible” .

Une image montre un mercenaire russe monté à l’arrière d’un véhicule ouvert à tous en Syrie avec le drapeau de l’Union clairement visible sur son bras gauche.

Il a été publié le 7 juillet sur un site Web en russe utilisé par les membres actuels et anciens du sombre groupe russe Wagner. Fondé en 2014, il est dirigé par l’ancien lieutenant-colonel du GRU Dmitry Utkin et est lié au copain de Poutine, Yevgeny Prigozhin.

Alors que les entreprises militaires privées sont techniquement illégales en Russie, les experts affirment que Wagner et d’autres groupes, tels que Shield et Patriot, ont joué ces dernières années un rôle de plus en plus important en permettant à Poutine de réaliser ses ambitions à l’étranger.

En 2018, le journal indépendant Novaya Gazeta a rapporté que plusieurs hommes russophones, qui ont exécuté et mutilé un détenu sur vidéo dans la province orientale de Homs, étaient employés par Wagner.

En 2019, environ 200 combattants de Wagner auraient été tués ou blessés dans un échange de tirs de quatre heures entre les forces pro-démocratie dirigées par les États-Unis et les forces gouvernementales et les milices lors de la bataille de Khasham.

Et en mars de cette année, trois ONG ont déposé une plainte officielle à Moscou pour des allégations selon lesquelles des membres du groupe Wagner auraient décapité un déserteur de l’armée syrienne en 2017.

Ce n’est pas la première fois que la Russie est associée à des pratiques militaires sournoises.

Les mercenaires russes combattant pour les Serbes pendant la guerre de Bosnie ont été régulièrement accusés de changer leurs emblèmes pour revêtir des insignes croates afin de rejeter la responsabilité des atrocités.

Et lors de l’invasion illégale de la Crimée en 2014, les troupes russes ont violé les conventions internationales en enlevant tous les insignes pour apparaître comme de soi-disant « petits hommes verts ».

Hier soir, un ancien soldat SAS qui a servi en Afghanistan a déclaré : « En ce qui concerne les mercenaires russes, il n’y a pas de règles. Ils ne se soucient pas du droit international, des Nations Unies ou de la Croix-Rouge – tout ce qui les intéresse, c’est le succès et ils feront tout ce qu’il faut.

« Si cela signifie rejeter la responsabilité de leurs actions secrètes sur les autres, tant mieux. En fin de compte, tout ce dont les témoins doivent se souvenir, c’est le drapeau sur le bras.”

Il est également vrai que les uniformes russes sont de si mauvaise qualité qu’ils sont généralement ridiculisés par les troupes en faveur des versions prêtes à l’emploi de l’OTAN.

Rob Lee, un ancien marine américain devenu universitaire qui se spécialise maintenant dans la défense russe – et qui a publié la photo sur Twitter – a déclaré : « Les mercenaires russes ont déjà utilisé des camouflages avec des drapeaux britanniques sur eux et les ont portés pendant l’entraînement. Dans ce cas, je pense que le mercenaire vient d’acheter un haut multicam et celui-ci avait un drapeau britannique dessus.

Mais le député Tobias Ellwood, ancien capitaine d’infanterie des Royal Green Jackets et qui préside désormais le comité restreint de la défense des communes, a déclaré que l’image devrait être signalée d’urgence au bureau du Commonwealth et du développement étrangers.

“Il s’agit d’une violation flagrante de la convention de Genève et d’une démonstration de tromperie et de désinformation dans laquelle, nous le savons, la Russie excelle”, a-t-il déclaré.

« Il s’agit de brouiller l’image de la bataille. Les gens regarderont à juste titre cette image sur les réseaux sociaux et se demanderont : pourquoi les troupes britanniques sont-elles en Syrie ?

“C’est très grave. Nous savons que la Russie a une présence importante en Syrie. Cela devrait être pris en charge par le ministère des Affaires étrangères qui doit exiger une explication.