Les mères séropositives au Covid doivent-elles rester loin des nouveau-nés ? Voici ce que disent les experts

Les mères positives au Covid peuvent allaiter les nouveau-nés. (. Image)

Souvent, les mères séropositives pour Covid hésitent à prendre soin de leurs enfants ou à les allaiter, mais les experts néonatals estiment que les nourrissons allaités ne peuvent que leur donner l’immunité nécessaire pour lutter contre l’infection, Covid-19 étant l’un d’entre eux. Voici ce que sont les soins d’une mère kangourou et pourquoi les nouveau-nés ne devraient pas être séparés de leur mère même pendant la pandémie.

Les soins de la mère kangourou sont le type de soins donnés aux nouveau-nés où le bébé est la plupart du temps en contact peau à peau avec la mère. Il est fortement recommandé, en particulier pour les bébés prématurés et en insuffisance pondérale. Dans ce processus, le bébé est amené à se reposer sur la poitrine de la mère et à téter pour l’affection et les soins maternels et pour développer une immunité naturelle. L’OMS recommande les soins kangourou à tous les bébés pesant moins de 2 kilos.

Dans de nombreux pays, les nouveau-nés sont séparés de leur mère, ce qui les expose à un risque plus élevé de complications de santé à vie, voire de décès.

Mais l’allaitement protège les bébés contre les infections potentiellement mortelles juste après la naissance. Un rapport du Lancet Eclinical Medicine sur le site Web de l’OMS souligne l’importance pour les bébés d’être en contact étroit avec leurs parents après la naissance, en particulier pour ceux qui sont nés trop petits ou trop tôt (prématurés). L’organisation de la santé conseille aux soins kangourou de partager une chambre à l’allaitement soutenu par des pratiques appropriées de prévention des infections lorsque la mère souffre d’une infection à Covid-19.

Les nouveau-nés peuvent-ils être infectés par une mère séropositive au Covid ?

Selon les experts néonatals, le risque de contracter l’infection est «extrêmement rare» entre une mère atteinte et un nouveau-né. Au contraire, le risque que le bébé contracte des infections potentiellement mortelles est bien plus élevé que Covid et seul le lait maternel de la mère peut prouver à l’enfant les nutriments nécessaires pour développer son immunité.

Selon le Dr Kamaldeep Arora, la “transmission verticale” ou “transmission placentaire” de l’infection à Covid entre la mère et l’enfant est “extrêmement rare”. Lors de la deuxième vague, seulement dans quatre accouchements sur cent, les bébés ont été testés positifs après la naissance au Dayanand Medical College and Hospital, a-t-il informé. Les autres bébés sont nés Covid négatif de mères Covid positives. Même dans les quatre rares cas, l’hôpital n’a pas cessé d’allaiter les enfants de leur mère et ils ont été testés négatifs en quelques jours. Dans certains cas, avec le processus de lait maternel express, les nourrissons ont été nourris avec du lait avec une cuillère si les mères n’étaient pas en assez bonne santé pour les allaiter. Il a également déclaré qu’aucun décès de nouveau-né n’est survenu à cause de Covid.

Selon Kanya Mukhopadhyay professeur au département de pédiatrie du PGIMER, Chandigarh, les chances que le bébé contracte Covid sont moindres que d’autres conditions. Elle a conseillé d’allaiter en portant un masque, de se laver les mains et de suivre un comportement approprié pour Covid. Le Dr Arun Kumar Baranwal, le professeur, a également conseillé de garder le bébé en contact avec la mère positive à Covid la plupart du temps. « Rien ne peut remplacer le lait maternel pour les nouveau-nés, a-t-il déclaré.

Le Dr Aarora du Dayanand Medical College a informé que les médecins devaient faire face à des obstacles pour convaincre les familles de laisser la mère rester avec l’enfant après avoir obtenu son congé de l’hôpital. Bien que la décision soit laissée aux familles et aux mères de décider si elle veut s’isoler du bébé jusqu’à ce que le test soit négatif, il est recommandé de ne pas les séparer ou au moins de nourrir les bébés au lait maternel en les nourrissant avec une cuillère si la mère n’est pas stable.

Comment les mères séropositives au Covid peuvent allaiter les nouveau-nés ou tirer le lait

Tout d’abord, ils doivent se laver les mains avant et après avoir touché le nourrisson ou l’équipement d’alimentation. Portez un masque ou un couvre-visage pendant l’allaitement ou le pompage. Utilisez toujours une pompe neuve et nettoyez les pièces de la pompe après chaque utilisation.

L’OMS suggère que les soins de la mère kangourou ont amélioré la qualité de vie des naissances prématurées et de faible poids et réduit la mortalité infantile de 40 pour cent, les infections graves de 65 pour cent et l’hypothermie de 70 pour cent, mais la pandémie a affecté la qualité des nouveau-nés. soins augmentant les souffrances et les décès.

