Les mers doivent devenir la région d’opportunité de l’Inde dans un avenir proche, déclare le chef de la marine

L’Inde ayant pour objectif de devenir une économie de 5 billions de dollars, le seul moyen d’y parvenir est de se déplacer vers l’extérieur, car les océans fournissent une vaste réserve de ressources, déclare le chef de la marine indienne.

Dans son discours lors d’un webinaire sur «Sécuriser l’économie bleue», l’amiral en chef de la marine indienne Karambir Singh a déclaré que l’économie bleue offrait une énorme opportunité pour l’Inde. «L’économie bleue contribue à environ 4% du PIB de l’Inde, il existe un énorme potentiel pour accroître sa contribution.»

Selon lui, «les océans nous fournissent une vaste réserve de ressources. Il peut être exploité pour faire avancer la croissance économique de l’Inde. Avec l’ajout prévu du plateau continental étendu, notre zone maritime équivaudra à la superficie terrestre de l’Inde. » Et, «Combiné à la situation géographique de l’Inde, un littoral long de 7516 km, 14 500 km de voies navigables intérieures et 1382 îles. Les mers doivent devenir la région d’opportunité de l’Inde dans un avenir proche. »

Le commerce océanique est susceptible de quadrupler d’ici 2050, les océans ont une valeur brute annuelle de 2,5 billions de dollars, ce qui en fait la 8e plus grande économie mondiale.

Il a parlé des deux tiers de la production alimentaire provenant des mers; et l’énergie éolienne offshore propre sera la principale technologie de production d’électricité au cours des prochaines années.

MoU avec Indian Ocean Rim Association (IORA) et créer un écosystème qui soutient l’économie bleue

Dans son discours, il a également annoncé qu’il était prévu que la marine signe un protocole d’accord avec les États membres de l’Association des rives de l’océan Indien (IORA). Le protocole d’accord sera axé sur le partage d’informations sur les questions critiques. Cela fait partie de l’accent mis par le groupement régional sur le développement d’une économie bleue à travers une vision commune pour un développement économique équilibré dans la région.

La marine indienne possède les ressources, les atouts et l’expertise du domaine qui peuvent être utilisés pour la cartographie, la caractérisation, la surveillance ainsi que le maintien du bon ordre en mer.

Comment la Marine peut-elle contribuer?

Tout en déclarant que la marine vise à être à la fois un catalyseur et un élément des efforts nationaux et régionaux d’économie bleue, le chef a décrit trois façons dont la marine peut contribuer. Il s’agit notamment de: maintenir une connaissance complète du domaine maritime (MDA); soutenir le développement des capacités maritimes des nations du littoral; et Coordination avec diverses agences maritimes nationales et internationales.

Qu’est-ce que IORA?

C’est une organisation intergouvernementale qui vise non seulement à renforcer la coopération régionale, mais aussi le développement durable dans la région de l’océan Indien à travers ses 23 États membres et 9 partenaires de dialogue.

Le chef a également parlé du soutien de la marine à la mission nationale sur les océans profonds. Cette mission prévoit d’envoyer une mission habitée à 6000 m de profondeur. Cette mission réalisera des enquêtes sur les nodules poly-métalliques, les gisements hydrothermaux, ainsi que des recherches sur la biodiversité des grands fonds.

Comment?

La Marine a de l’expérience dans l’exploitation de submersibles avec et sans pilote, et elle comprend le domaine sous-marin.

MDA reste un défi

Dans son allocution, il a mis l’accent sur la coordination entre les diverses agences maritimes nationales et internationales. Comme cela aidera à combler les lacunes dans «la compréhension, le maintien de l’ordre et la compétence». Tout en évoquant le récent transport de drogue à l’ouest de Minicoy, le chef a indiqué que l’opération était possible grâce à une étroite coordination avec diverses agences nationales.

Au sujet du soutien au développement des capacités maritimes des pays du littoral, il a déclaré qu’ils soutenaient les pays partenaires par la construction de navires de patrouille, l’installation de chaînes radar, le soutien à la formation, le partage d’informations et la surveillance conjointe des ZEE, entre autres.

Qu’a dit le vice-chef de la marine?

Selon le vice-amiral G Ashok Kumar, «L’économie bleue a besoin d’un environnement stable et sûr pour se maintenir et se développer – cela est rendu possible grâce à une sécurité maritime efficace. D’un autre côté, avec des intérêts maritimes croissants, une croissance proportionnelle de notre marine est inévitable.

ministère des Affaires étrangères

“L’Inde est en train de développer son propre cadre politique complet pour l’économie bleue, qui couvrira l’économie côtière, le tourisme, la pêche maritime, la technologie, le développement des compétences, la navigation, l’exploitation minière en haute mer et le renforcement des capacités de manière holistique”, a déclaré Selon Akhilesh Mishra, OSD (DPA), ministère des Affaires extérieures.

Il a également déclaré que l’exploitation du potentiel important de l’océan est vitale pour le bien-être économique de toute nation. Ceci est particulièrement important pour un pays comme l’Inde, où les ressources terrestres sont sollicitées. «L’économie bleue est en train de devenir un domaine vital important de coopération avec des pays comme l’Australie et l’Indonésie», a-t-il ajouté.

