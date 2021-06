Les merveilleux livres de l’inspecteur Gamache de Louise Penny parlent vraiment d’éthique et d’espoir

J’ai découvert la série de romans Inspecteur Gamache de Louise Penny (également connue sous le nom de série Three Pines) à la manière d’un vrai détective : en fouillant les listes Goodreads et en analysant les notes de tous les mystères douillets que j’ai pu trouver, pour voir si l’un de ces les histoires de meurtre dans une petite ville étaient mieux classées qu’Agatha Christie.

J’ai pensé que si les utilisateurs de Goodreads pouvaient s’entendre sur le mérite de n’importe quel auteur de romans policiers, ce serait Christie. (Le site est connu pour ses lecteurs vicieux et capricieux qui votent contre les livres pour la plus petite des raisons.) Par conséquent, tout titre du genre qui avait beaucoup d’entrées Goodreads et une note de lecteur aussi élevée ou supérieure à celle de, disons, Et Then There Were None vaudrait la peine de creuser.

Il s’avère que la série de Penny n’est pas seulement un hit de Goodreads, mais s’est avérée si populaire qu’elle a produit un total de 16 volumes. depuis la publication du premier, Still Life, en 2005 ; le 17, The Madness of Crowds, sortira en août. Les livres ont également remporté une montagne absolue de prix – dont le prix Agatha, décerné à des amis littéraires – à sept reprises.

Conceptuellement, l’inspecteur Gamache sonne comme le dernier type d’histoire à affronter quoi que ce soit par la grande dame du meurtre. Pour commencer, c’est canadien, et nous savons tous que le crime le plus sombre qu’un Canadien ait jamais commis a été de créer Tim Hortons. (Je blague!)

Les livres sont également difficiles à catégoriser facilement. Ils équilibrent bon nombre des éléments les plus réconfortants des mystères confortables avec bon nombre des éléments les plus sombres et les plus obsédants du noir moderne ou des procédures criminelles. Pourtant, même lorsqu’ils traitent de problèmes modernes comme le SSPT, la toxicomanie, le racisme systémique et la corruption policière, ils sont tous minés par un penchant littéraire intello et une vision du monde profondément humanitaire et presque spirituelle. À peine l’étoffe du roman policier moyen.

Les gens les aiment. Et maintenant, après avoir passé le mois dernier à parcourir les neuf premiers livres, je vois pourquoi.

Louise Penny a perfectionné l’hybride des genres littéraires

La série Inspecteur Gamache se déroule dans une petite ville idyllique du Canada appelée Three Pines. Le cercle excentrique d’artistes et de brigands qui y résident compare fréquemment Three Pines à Brigadoon car il ne figure sur aucune carte et semble n’apparaître hors de la brume que pour les âmes errantes ayant besoin de son sens réconfortant de la communauté. Ce qu’ils pensent de son taux de mortalité astronomique est une autre affaire.

L’une des âmes qui semble avoir le plus besoin de Three Pines est notre héros, l’inspecteur Gamache, un doux inspecteur de police québécois luttant contre la corruption interne. En tant qu’inspecteur en chef de la Sûreté du Québec, Gamache recueille un profond dévouement de la part de ses officiers ainsi que d’autres flics de quartier qui ne le connaissent que de réputation. Cependant, grâce aux retombées continues d’un scandale complexe impliquant des brutalités policières contre une communauté autochtone pauvre, la plupart de ses supérieurs de la force le détestent.

Chaque livre de la série suit donc deux pistes parallèles : le train lent de la route sinueuse de Gamache en résolvant les détails de l’affaire de meurtre spécifique de ce livre, et le train à grande vitesse de la navigation dans les intrigues politiques complexes de son propre service de police.

Cette structure permet à Penny de superposer deux genres de mystère différents – le traditionnel confortable et le thriller policier. Le concept du mystère douillet forme une sorte de paradoxe : des histoires de meurtre, de mort et de désespoir enveloppées dans une bulle réconfortante de familiarité, de communauté, de personnages principaux chaleureux et souvent d’un sentiment de plaisir fougueux. Si le genre lui-même forme un paradoxe, les livres de l’inspecteur Gamache en forment un de plus. Ils sont une boîte de Schroedinger de oui, ils sont définitivement confortables et non, ils ne le sont certainement pas, avec beaucoup d’accord, d’accord, ils le sont, mais ils sont aussi tellement plus.

Je trouve que les livres de l’inspecteur Gamache s’éloignent fréquemment de l’association avec le genre confortable – bien que je doive noter mon livre préféré de la série jusqu’à présent, A Trick of the Light (livre six) est également le plus confortable du lot. Dans l’ensemble, cependant, je suis d’accord avec l’évaluation du Washington Post selon laquelle ils forment un merveilleux hybride littéraire, mettant l’accent sur la littérature.

C’est parce qu’en plus d’observer la plupart des conventions du genre douillet, les livres sont également sinueux, multicouches et rapides, avec des arcs d’histoire s’étendant sur des volumes et impliquant des dizaines de personnages. Chaque roman n’est que partiellement obsédé par le crime et également obsédé par divers thèmes culturels et historiques, des exploits révolutionnaires canadiens aux affrontements culturels québécois en passant par l’histoire de l’art et de la musique.

Les livres se sentent également quelque peu documentaires, empruntant souvent des événements et des décors réels. Chaque roman présente plusieurs lieux qui seraient basés sur des lieux réels dans le Québec rural. Entrelacés à travers toute la série sont des fragments récurrents de poèmes réels, la plupart écrits par Margaret Atwood, mais présentés dans l’histoire comme venant de l’esprit d’un illustre poète fictif. Une ligne, qui aurait été écrite par la poète auto-publiée Marylyn Plessner, sert d’idée fixe pour toute la série et son engagement à faire preuve de grâce envers les blessés : « Qui vous a blessé une fois, si irréparable, que vous saluiez chaque ouverture avec des lèvres frisées ? »

Ces détails maintiennent les livres enracinés dans le réel – une réussite, étant donné qu’ils jouent également avec des tropes et des paramètres qui ont une ambiance délibérément mystique et qui frisent souvent l’extrême. Tout à propos de Three Pines coche la carte de bingo pittoresque de la petite ville : il y a le joli B&B et bistro tenu par le couple gay tout aussi mignon qui, comme leur voisin le libraire excentrique, est tombé un jour sur la ville par accident et n’est jamais parti. Ils sont rejoints par l’ivrogne de la ville, un troll vieillissant et grossier qui déteste tout le monde, aspire secrètement à l’amour et… était aussi le poète lauréat du Canada. C’est Ruth Zardo, l’un des personnages les plus vivants que j’ai jamais lus et absolument l’une des meilleures raisons de dévorer chaque livre de cette série.

Au centre de cette équipe hétéroclite, nous avons Clara, une artiste en difficulté perpétuellement harcelée dont le plus grand obstacle au succès professionnel peut être son propre mari jaloux et plein de ressentiment. La regarder comprendre cela au cours de la série alors qu’elle prend progressivement le dessus peut être l’une des autres meilleures raisons de découvrir la série.

Dans la propre équipe de l’inspecteur Gamache, très éloignée de Three Pines et mêlée au drame politique de la Sûreté, nous avons pour la plupart des officiers obstinément loyaux, réconfortants et fidèles — sauf un. L’agent insoumis, Yvette Nicole, est presque impossible à prendre au sérieux en tant que personnage car son narcissisme, son excès de confiance et son traitement social non neurotypique lui confèrent une personnalité si intense. Mais Penny a le grand don de sympathiser avec tous ses personnages, ce qui rend Nicole en particulier irrésistible. C’est une arme odieuse et complètement imprévisible dans l’arsenal de Gamache, et encore une autre raison de rechercher la série.

À la base, ces livres parlent d’espoir et de communauté

Vous avez peut-être remarqué que j’ai très peu parlé du meurtre, et c’est parce qu’il se passe tellement plus de choses dans cette série que le meurtre. J’ai trouvé que les intrigues de meurtre livre par livre et leurs résolutions étaient très aléatoires – mais même lorsque les récits épisodiques de Penny sont un peu lourds, son récit en cours et les rebondissements et le drame pur qu’elle en tire , sont vraiment opératiques en termes d’échelle et de réalisation. Jusqu’à présent, les livres se divisent en deux arcs narratifs distincts mais liés – les livres 1 à 3 et les livres 4 à 9 – et c’est beaucoup de lecture, beaucoup d’intrigue à garder droite et une énorme quantité de construction jusqu’à un point culminant. Mais dans les deux arcs, les points culminants sont délicieusement dramatiques, avec des conséquences géantes, d’énormes rebondissements et des tours de passe-passe absolument brillants et profondément satisfaisants.

(A noter également : jusqu’à présent, j’ai fait l’expérience de cette série via ses livres audio fantastiques, dont les 10 premiers sont racontés avec un savoir-faire et un soin exquis par feu Ralph Cosham. La prononciation québécoise précise de Cosham est un cadeau, et il habite l’inspecteur titulaire Gamache et de nombreux autres personnages de la série si bien qu’il le devient presque. Si vous voulez vous gaver de la série, je ne saurais trop recommander la production audio.)

Cela ne veut pas dire que la série n’est pas sans défauts. Plus de 17 volumes, il y a beaucoup de répétitions pour les nouveaux arrivants et le lecteur qui a oublié ce qui s’est passé dans le dernier livre, donc si vous vous gavez, vous risquez d’être fatigué d’entendre des détails encore et encore. Un complot en cours impliquant la dépendance d’un personnage aux analgésiques étire presque toute la crédulité et se résout avec une absurdité totale. Et il y a un refrain de grosse honte inconsciente mais omniprésente pour de nombreux personnages, en particulier le seul personnage noir de la série, Myrna la propriétaire de la librairie, qui est perpétuellement caractérisée par son embonpoint.

Pourtant, il y a une raison pour laquelle ces livres ont remporté un tel succès critique. Même avec quelques défauts évidents, l’écriture de Penny excelle dans sa profondeur de caractérisation, la portée de l’intrigue et son engagement à sérialiser les arcs de l’histoire au cours de plusieurs livres, et surtout le cœur au centre de chaque livre.

On pourrait dire que ce cœur est l’inspecteur Gamache lui-même. À un moment où le financement et l’abolition de la police sont au cœur de toutes les discussions sur la façon de réparer un système judiciaire défaillant ici en Amérique, la dernière chose à laquelle je m’attendais en lisant le premier volume était de devenir obsédé par une série sur un flic canadien. Mais Penny, par l’intermédiaire de Gamache, se demande perpétuellement comment le maintien de l’ordre peut être à la fois éthique et aimable, et comment un système judiciaire brisé et corrompu pourrait être reconstruit autour de ces principes. Gamache est peut-être une version idéalisée et irréaliste d’un policier – il ne porte même pas d’arme dans l’exercice quotidien de son travail – mais il est le bienvenu. Gentil et lettré, Gamache utilise une forme de soft power comme délit principal. Il se consacre à l’écoute et à l’apprentissage, à gagner la confiance de ses collègues policiers et suspects, plutôt que de mener par des démonstrations de force ou de se frayer un chemin vers un résultat prédéterminé.

L’image d’un flic qui se garde constamment et son pouvoir considérable sous contrôle, en faveur de la sensibilisation de la communauté et de la liaison avec les suspects, semble presque injustement flatteuse comme portrait de la police en 2021. Mais si Gamache est éthique et bienveillant, la Sûreté elle-même ne l’est pas, et Penny nous rappelle toujours que le système lui-même est en panne.

Cassé, mais pas irrécupérable. Dans l’univers de Penny, presque personne n’est au-delà de la rédemption ou de l’espoir passé de pardon, surtout s’il fait partie d’une communauté qui a choisi l’amour et le pardon comme principe directeur. Cette idée aussi ressemble à un luxe rare dans une culture où nos péchés sont de plus en plus préservés pour toujours et ajoutés à un nombre toujours croissant de raisons pour que les autres nous jugent (ou nous annulent) à volonté.

C’est aussi pourquoi, lorsqu’un écrivain comme Penny arrive, vous pouvez vous y accrocher – peut-être pour vous rappeler que vous-même n’êtes pas au-delà de tout espoir.

Vous pouvez trouver les livres de l’inspecteur Gamache, à commencer par Still Life, dans votre bibliothèque locale ou partout où les livres sont vendus. Pour écouter les livres audio, consultez Audible, Amazon ou votre marchand de livres audio préféré.

Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.