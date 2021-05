Les messages d’Amazon montrent que la FTC pousse la punition de certains vendeurs d’électronique et d’autres intrigants de faux avis

Amazon a récemment interdit certains vendeurs de grandes marques d’électronique chinoises comme Aukey et Mpow, qui réaliseraient des centaines de millions de dollars de ventes sur le site d’achat chaque année. Les interdictions faisaient suite à une fuite de base de données qui semblait lier certaines des marques à des systèmes de révision payante, ce qu’Amazon interdit et affirme qu’il respecte strictement.

Mais alors que certains articles de presse ont laissé entendre qu’Amazon a pris ces mesures en réponse à la fuite de la base de données, les messages internes des employés consultés par Recode montrent que la pression de la Federal Trade Commission (FTC) a conduit à au moins l’une des interdictions notables. Les communications entre les employés d’Amazon vues par Recode semblent également exposer un système de punition incohérent dans lequel les employés ont besoin d’une approbation spéciale pour suspendre certains vendeurs en raison de leurs chiffres de vente, tandis que certains marchands sont en mesure de continuer à vendre des produits aux clients d’Amazon malgré de multiples violations de la politique et avertissements.

Les messages internes divulgués ont également révélé plusieurs autres cas au cours des derniers mois d’enquêtes de la FTC faisant pression sur Amazon pour qu’il prenne des mesures contre les marchands se livrant à de faux systèmes d’examen. Amazon a longtemps déclaré qu’il contrôlait de manière agressive les fausses critiques, mais la fréquence avec laquelle la FTC a fait pression sur l’entreprise pour qu’elle surveille les marchands qui gèrent des programmes de révision payante n’était pas connue auparavant.

Une porte-parole de la FTC, Juliana Gruenwald, a refusé de commenter. La porte-parole d’Amazon, Mary Kate McCarthy, a déclaré dans un communiqué que «nos politiques sont les mêmes pour tous les vendeurs, quelle que soit leur taille ou leur emplacement».

La déclaration d’Amazon a également déclaré que tous les vendeurs ont la possibilité de faire appel “s’ils pensent que nous avons commis une erreur ou de fournir un plan d’action si leurs violations de la politique étaient le résultat d’une erreur involontaire d’un vendeur honnête.”

Au fur et à mesure qu’Amazon a courtisé de manière agressive les vendeurs du monde entier ces dernières années et que la sélection de produits de l’entreprise a explosé, il en va de même pour les systèmes où les marchands d’Amazon récompensent les acheteurs avec des remboursements, des cartes-cadeaux ou de l’argent en échange de commentaires positifs sur les produits. En 2019, la FTC a intenté son premier procès concernant de faux avis payés, réglant une plainte contre un vendeur d’Amazon qui avait acheté de faux avis cinq étoiles pour un supplément de perte de poids. Amazon a également déposé au moins cinq poursuites liées à de faux systèmes de révision au cours des six dernières années.

Comment Amazon contrôle ou non ses vendeurs et ses programmes de révision payante est important car, au minimum, de fausses critiques positives peuvent conduire à l’achat de marchandises de mauvaise qualité et à la méfiance des acheteurs d’Amazon. Mais plus important encore, dans certaines catégories, des critiques flatteuses de produits défectueux ou défectueux peuvent être carrément dangereuses pour les acheteurs qui les achètent.

Certains des plus importants Des interdictions de vente ont eu lieu peu de temps après qu’un site d’examen antivirus appelé Safety Detectives a publié un rapport le 6 mai sur une fuite de base de données qui, selon la publication, a révélé des systèmes de faux avis généralisés dans lesquels les vendeurs d’Amazon ont offert aux consommateurs un produit gratuit en échange d’un examen cinq étoiles. Le 10 mai, des tonnes de listes de produits pour les marques chinoises à croissance rapide Aukey et Mpow ont disparu d’Amazon. Un représentant des détectives de sécurité a déclaré à Recode que la marque Aukey était mentionnée dans la base de données de faux avis divulguée, mais il n’était pas clair si Mpow l’était.

Quoi qu’il en soit, un porte-parole d’Amazon a déclaré aux journalistes à l’époque la disparition des listes de produits Aukey et Mpow: «Nous avons des systèmes et des processus pour détecter les comportements suspects et nous avons des équipes qui enquêtent et prennent des mesures rapidement.» Le porte-parole a répété cette déclaration pour Recoder sa semaine.

Cependant, les communications internes d’Amazon indiquent que ces systèmes et processus ne sont pas infaillibles. Le 4 mai ou vers cette date, un employé d’Amazon répondant à une demande d’un collègue a déclaré qu’un commerçant affilié à la marque d’électronique Mpow «a été bloqué sur le marché en raison de l’escalade de la FTC». (Pour plusieurs années, Mpow a toujours eu 10 des 100 produits de casque les plus populaires sur Amazon, selon la société de recherche sur le commerce électronique Marketplace Pulse.) L’employé d’Amazon a ajouté que le même vendeur en question avait été suspendu fin mars mais rétabli début avril, avant l’enquête FTC a apparemment servi de clou final dans le cercueil. Le message de l’employé indiquait également qu ‘«il nous est conseillé de ne pas recevoir d’appels pour le blocage».

De même, le 1er avril, un avocat de la FTC de la division de la protection des consommateurs a écrit à un avocat général associé d’Amazon au sujet d’un «autre programme d’examen incitatif» impliquant un vendeur d’Amazon appelé Sopownic Direct et une marque d’électronique appelée Vogek. L’e-mail consulté par Recode indiquait qu’un employé de la FTC avait acheté une lampe végétale Vogek accompagnée d’une «offre cadeau Amazon de 15 $» en échange d’un «avis positif 5 étoiles», et que plusieurs avis clients mentionnaient le système d’avis payant «généralement avec des expressions de dégoût. Pour aggraver les choses, la lampe en question (bien que dans une couleur différente) a reçu le sceau d’approbation «Amazon’s Choice», a noté l’avocat de la FTC.

Un fonctionnaire de la FTC a reçu cette offre de carte-cadeau insérée dans un colis Amazon.

Dans un e-mail adressé aux avocats d’Amazon plus tard dans la journée, un autre avocat d’Amazon a noté que l’enquête de la FTC demandait des détails sur les actions qu’Amazon entreprendrait contre les marques et les vendeurs en question. L’avocat d’Amazon a également demandé à ses collègues si les marchandises étaient stockées dans un entrepôt Amazon ou si le vendeur s’occupait du stockage et de l’expédition des produits, car «nous pouvons encadrer la réponse différemment» en fonction de la réponse. L’avocat d’Amazon a également demandé une enquête interne pour expliquer «pourquoi nous n’attrapons pas les avis clients qui parlent de cartes-cadeaux».

L’enquête de la FTC semble avoir conduit à l’interdiction d’au moins six vendeurs chinois, selon des messages internes consultés par Recode. Mais les communications internes entre les employés d’Amazon montrent qu’un cadre supérieur d’Amazon a dû approuver les interdictions en raison du nombre d’affaires que les vendeurs font sur le marché de l’entreprise, même si dans plusieurs cas, les marchands en question avaient déjà été suspendus ou mis en garde contre des violations similaires des politiques d’Amazon, selon les messages des employés.

«En raison de la haute [gross merchandise sales] de ces vendeurs, nous devrons fournir une rédaction pour approbation à un niveau supérieur à L8 », a écrit un employé d’Amazon dans l’un des messages. Un niveau supérieur à L8 – qui est le niveau d’entreprise des «directeurs» d’Amazon – indique l’approbation d’un vice-président d’Amazon, dont il n’y en a qu’environ 400 dans toute l’entreprise de plus d’un million d’employés.

Dans une note distincte consultée par Recode après l’enquête interne, un employé d’Amazon a recommandé d’interdire six vendeurs affiliés, avec des ventes annuelles combinées sur le marché de plus de 15 millions de dollars. Le mémo indiquait qu’Amazon avait précédemment mis en garde cinq des six vendeurs contre les «abus d’avis», dont un qui semblait avoir été averti trois fois pour «abus d’achat vérifié d’Amazon», ce qui implique parfois de fournir une récompense d’un certain type à un consommateur en échangez-les pour qu’ils achètent et examinent un article afin que la critique porte un badge «Amazon vérifié». Le mémo semble indiquer que le vendeur en question a reçu trois avertissements mais qu’il n’avait pas été suspendu auparavant.

Dans un fil interne distinct, un employé d’Amazon a demandé à ses collègues pourquoi deux vendeurs avaient été réintégrés après des violations de «critiques abusives» tandis qu’un autre avait été refusé. Un collègue d’Amazon a répondu en soulignant la nature féroce du problème qu’Amazon et son marché ont créé – et doivent maintenant faire face.

«Je pense que dans l’idéal, nous les traiterions comme la même entité afin que nous les prévenions -> les suspendions -> les bloquions tous, mais ce qui semble se produire, c’est qu’ils commettent des abus sur un seul compte, sont suspendus et réintégrés, puis changent abus sur un autre compte », a écrit le collègue d’Amazon. “Donc, il semble qu’ils distribuent leurs efforts pour jouer au maximum le système.”

Le système que ces vendeurs d’Amazon tentent de jouer n’a pas été créé par accident. Sur la voie de la construction du magasin de tout, Amazon a pendant des années donné la priorité à la croissance du nombre de vendeurs et de la sélection de produits par rapport à une sélection suffisante des vendeurs, au soutien et à la prévention de la fraude, ont allégué d’anciens employés de l’entreprise, des vendeurs et des consultants du secteur. Cette croissance incontrôlée a contribué à la nature Far West du marché des vendeurs d’Amazon, dans lequel les escrocs frappent les marchands concurrents avec des tactiques déloyales, tandis que les vendeurs infâmes dupent les consommateurs avec des systèmes de faux avis.

Tant que la mission d’Amazon continuera à inclure un objectif de vendre «tous les produits authentiques du monde», le jeu du chat et de la souris continuera probablement, et les consommateurs devraient s’attendre à ce que les marchands infâmes passent entre les mailles du filet. En fin de compte, ce n’est pas Amazon qui prend le plus gros risque; ce sont les centaines de millions de personnes qui achètent sur Amazon chaque mois et qui ont confiance en achetant des produits de qualité.