Les messages de Pâques de Trump et Biden exposent les présidents comme jamais auparavant ⋆ .

À Pâques, la fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, Donald Trump et Joe Biden ont envoyé des messages aux Américains.

Le 45e président des États-Unis a salué tout le monde avec «Joyeuses Pâques» avant de déplorer sa perte à l’élection présidentielle.

Trump a écrit: «Joyeuses Pâques à TOUS, y compris les fous radicaux de gauche qui ont truqué notre élection présidentielle et veulent ruiner notre pays.»

Dans une déclaration publiée samedi, Trump a critiqué les entreprises qui s’opposaient aux règles d’intégrité électorale de la Géorgie.

«Pendant des années, les démocrates d’extrême gauche ont joué le sale rôle en boycottant les marchandises lorsqu’une entreprise fait ou dit quelque chose qui les offense d’une manière ou d’une autre. Maintenant, ils concentrent leurs efforts sur la culture WOKE CANCEL et nos élections sacrées », a déclaré Trump. «Le moment est venu pour les républicains et les conservateurs de riposter – nous avons beaucoup plus de monde qu’eux! La Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS et Merck devraient tous être boycottés. N’achetez plus leurs biens avant de céder. Nous sommes meilleurs au jeu qu’eux. »

Joe Biden, en revanche, a donné un message de Pâques dans lequel il a prêché sept fois sur le coronavirus mais a négligé de mentionner Jésus.

De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons santé, espoir, joie et paix. Joyeuses Pâques tout le monde! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt – Président Biden (@POTUS) 4 avril 2021

Cet article se vend 39,95 $ sur Amazon. La promotion spéciale d’aujourd’hui offre une réduction massive sur cet article. Pièce du président Trump 2020 (plaquée or et argent) – Réclamez 1 gratuit OU réclamez une remise + livraison gratuite Cette pièce est un symbole de Victoire et succès du président Trump. Obtenez des pièces ICI ou cliquez sur l’image ci-dessous.

«Nous sommes d’accord avec le pape François lorsqu’il dit que la vaccination est un devoir spirituel qui peut sauver votre vie et celle des autres», a déclaré Biden. «En nous faisant vacciner et en encourageant les congrégations et les familles à se faire vacciner, nous pourrons non seulement vaincre ce virus, mais nous pourrons tous célébrer les fêtes ensemble plus tôt.»

En raison d’une combinaison d’immunité collective et de vaccins, la pandémie de coronavirus se dissipe régulièrement en termes de décès réguliers. Le CDC a récemment précisé que les personnes qui ont été vaccinées ne devraient pas transmettre le COVID-19, ce qui contredit son avis précédent selon lequel les gens devraient porter des masques et rester à bonne distance des autres même après avoir été vaccinés.

La plupart des sites de médias sociaux empêchent en fait le président Trump de faire un discours plus complet au peuple américain le dimanche de Pâques. Lorsqu’il a reçu la permission d’envoyer des messages vidéo sur les réseaux sociaux, il a expliqué l’importance des fêtes religieuses telles que la Pâque et Pâques, comme il l’a fait en 2018.

«Les familles juives du monde entier remercient Dieu d’avoir libéré le peuple juif de l’esclavage en Égypte et de les avoir livrés à la terre promise d’Israël pendant la sainte fête de la Pâque», a déclaré Trump.

«Nous rappelons l’agonie et la mort du fils unique de Dieu, ainsi que sa résurrection triomphante le troisième jour, en tant que chrétiens. Le dimanche de Pâques, nous déclarons joyeusement: «Le Christ est ressuscité».

«En Amérique, nous nous tournons vers la lumière de Dieu pour nous guider, nous avons confiance en la puissance du Tout-Puissant pour la direction et la force, et nous remercions notre Père céleste pour les bénédictions de la liberté et le don de la vie éternelle.»

C’est un contraste frappant avec ce que les Américains ont vu du vice-président Joe Biden aujourd’hui.