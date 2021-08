Les messages émotionnels des enfants de Vicente Fernández

in

Vicente Fernández est stable, dit son équipe médicale 2:17

(CNN espagnol) – Ce vendredi, une nouvelle mise à jour a été publiée sur l’état de santé du chanteur mexicain Vicente Fernández.

Les médecins de la clinique où l’artiste est hospitalisé ont rapporté que Fernandez est stable mais partiellement sous sédation pour améliorer son confort personnel. Ils ont également ajouté que le chanteur est pleinement conscient et en rééducation et qu’ils attendent son rétablissement. En outre, ils ont ajouté qu’ils donneraient des mises à jour hebdomadaires sur les progrès du rétablissement de Fernandez.

Selon un communiqué médical publié jeudi par la famille Fernandez, le musicien reste “sérieux mais stable par rapport à ses signes vitaux” et continue de dépendre de l’assistance d’un respirateur. Le texte indique également que les fonctions cérébrales de Fernández restent intactes et qu’il devrait retrouver sa mobilité.

Les enfants de Vicente Fernández ont partagé plusieurs messages émotionnels de gratitude et de soutien. Vicente Fernández Jr. a écrit sur ses réseaux : « Merci à tous pour vos prières et vos années de communication dans les médias ! Quelques heures plus tard, il a publié une photo avec son père accompagné d’un cœur.

De son côté, le chanteur également Alejandro Fernandez a publié plusieurs photos sur son compte Instagram avec le message : « Bravo patron ! Tu sors toujours de moments difficiles et cela ne doit pas être l’exception. Je t’aime et nous voulons voir tu es de retour au ranch. Tu es notre exemple de force et à qui tu ne dois jamais abandonner !”.