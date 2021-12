Les messages homophobes controversés d’une figure de l’UFC

Quiconque n’est pas un adepte assidu de la UFC ne sais sûrement pas Sean Strickland. En fait, le nom est à peine familier nulle part. Au-delà de son manque de reconnaissance en dehors de l’environnement dans lequel il travaille, dans la lutte, il est l’un des participants les plus célèbres. A tel point qu’il se situe à la septième position du classement dans la division des poids moyens et son record marque qu’il a remporté 24 des 28 combats qu’il a disputés tout au long de sa carrière (il compte six victoires consécutives). Cependant, cette fois, la note n’a pas été apportée par ses mouvements à l’intérieur de la cage, mais par quelques commentaires obsolètes qu’il a faits sur son compte Twitter.

« Instagram m’a viré de la plateforme, alors bonjour Twitter. Il est temps de les éduquer, les imbéciles », dit-il dans sa biographie. À partir de cette base, il sera plus facile de comprendre pourquoi le messages homophobes controverséss qu’il a posté en réponse à la question d’un suiveur. » Préféreriez-vous avoir un fils gay ou une fille prostituée ? « , a demandé l’utilisateur @FrunsOnYoutube. Aussitôt après, il n’a pas tardé à arriver sa réponse et a assuré d’une manière sèche : « Si j’avais un fils gay, je penserais que j’ai échoué en tant que père à créer une telle faiblesse … Si j’avais une fille putain, je penserais qu’elle veut juste être comme son père« .

Si j’avais un fils gay, je penserais que j’ai échoué en tant qu’homme à créer une telle faiblesse ….. Si j’avais une pute pour une fille, je penserais qu’elle voulait juste être comme son père lol !! https://t.co/QlfKlpUnWr – Sean Strickland (@SStricklandMMA) 27 décembre 2021

ÉCOUTEZ les hommes gais sont formidables, je les soutiens ainsi que leurs choix. liberté! Les gays l’ont fait. La plupart des gays que je connais sont toujours heureux. Ils passent tous la journée avec des copains et ont des relations sexuelles.. nous les hétéros, nous sommes baisés.. Pas juste – Sean Strickland (@SStricklandMMA) 27 décembre 2021

Ensuite, il a décidé de baisser les décibels et a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec la communauté LGTBI. « Écoutez, les hommes homosexuels sont formidables, je les soutiens dans leurs choix. La plupart que je connais sont heureux », a-t-il déclaré. Cependant, il les a stigmatisés en évoquant le fait qu’à chaque fois qu’ils rencontrent des personnes du même sexe, leur intention principale est d’avoir des relations sexuelles. En ce sens, il a ajouté dans le même tweet : « Tout le monde sort avec des amis toute la journée et fait l’amour. Nous, les hétéros, sommes foutus. Nous devons travailler dur pour baiser. Ce n’est pas juste ».

Strickland, plus connu sous le nom de Tarzan, n’a pas eu une enfance simple puisqu’il a grandi dans un contexte toxique, une situation qui a fini par l’affecter énormément. Il a été expulsé de diverses écoles, où il a exposé toute la colère qu’il a accumulée au cours de sa vie de tous les jours. « J’ai grandi dans un foyer très abusif et cela m’a mis en colère et plein de haine. C’est pourquoi ils m’ont jeté hors de toutes les écoles et la première fois que je suis entré dans un gymnase, ils m’ont battu aux larmes », a-t-il déclaré il y a longtemps dans une interview avec le site officiel de l’UFC.

PRESQUE TOUT LAISSER

Malgré cette première impression avec les arts martiaux, il a noté : « Mon premier jour d’entraînement a été la première fois que j’ai ressenti du bonheur. Les arts martiaux mixtes m’ont certainement sauvé la vie. Malgré tout, il était très proche de quitter la compétition puisqu’il a subi un accident de voiture très important : en décembre 2018, il a été heurté de plein fouet par un camion alors qu’il conduisait une moto. « A cette époque, tout ce que je pensais, c’était que je ne serais plus un combattant de l’UFC et que mon rêve était terminé », a avoué le natif de Caroline du Nord il y a 30 ans.

