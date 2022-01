Les messages nostalgiques avec lesquels Samantha est revenue à And Just Like That

Dans l’épisode, Carrie prend des analgésiques alors qu’elle se remet d’une opération de la hanche. Sous l’emprise de médicaments, lors de sa participation au podcast du Che rappelle l’un de ses moments les plus emblématiques avec Samantha. Dans précisé celui qui se passe dans le sixième épisode de la deuxième saison de Sex and the City.

« Mes amis ont toujours été avec moi, peu importe ce qui s’est passé. Ils sont là quand j’ai besoin d’eux. En fait, Je me souviens de la fois où mon amie Samantha Jones a sorti mon diaphragme à l’intérieur à mains nues parce qu’il est devenu accro », se souvient Carrie sur le podcast.