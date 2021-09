Les messages radio de Lewis Hamilton “un peu théâtraux”

in

Helmut Marko de Red Bull a félicité Mercedes pour un combat loyal à Zandvoort, mais a pensé que Lewis Hamilton était un peu « théâtral ».

Max Verstappen a placé sa Red Bull RB16B en pole position pour sa course à domicile, même si avec Hamilton P2 en qualification et à seulement 0,038 seconde de retard, nous étions tous prêts pour un Grand Prix des Pays-Bas très compétitif.

Il s’est avéré que les deux pilotes se sont quelque peu annulés. Verstappen a créé un petit écart devant Hamilton et même si le Britannique a parfois grignoté cela, il n’a jamais été tout à fait capable de se rapprocher de la plage de dépassement.

Verstappen a remporté la victoire à 21 secondes de Hamilton après que le pilote Mercedes ait effectué un arrêt au stand tardif pour réaliser le tour le plus rapide, qu’il a réalisé.

Pour Verstappen, ce fut une conduite ciblée et sans fioritures jusqu’à la ligne, même si les choses étaient un peu plus animées chez Mercedes avec Hamilton prenant la radio pour se plaindre à plusieurs reprises de ses pneus, ainsi que de la stratégie que Mercedes lui a donnée.

Marko pense que Hamilton exagérait un peu le drame, mais dans l’ensemble, il était satisfait de la façon dont son équipe et Mercedes ont disputé le Grand Prix des Pays-Bas.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

«Ce fut une course incroyablement difficile et juste. Du premier au dernier tour, il y a eu une lutte acharnée », a déclaré le responsable du programme de pilotes Red Bull, cité par Sport1.

« Je dois complimenter non seulement les Néerlandais, mais aussi Mercedes et Lewis Hamilton. Comment ils se sont comportés – c’est ainsi qu’une course devrait se dérouler.

« Hamilton a tendance à être un peu théâtral. Cependant, nous surveillions également de près les pneus de Mercedes et nous avons vu que cela devenait critique avec [Valtteri] Bottas à la fin. Dans l’ensemble, c’était juste.

« Nous pensions qu’après le deuxième arrêt, nous pourrions passer avec les pneus durs sans aucun problème. Hamilton attaque alors fortement, que Max pare. Ensuite, il ne s’agissait plus que de ramener la course à la maison.

Avec sa victoire, Verstappen a repris la tête du championnat des pilotes, désormais devant Hamilton de trois points.

Mercedes a cependant pu s’éloigner davantage de Red Bull chez les constructeurs, avec désormais un avantage de 12 points.

Le verdict de Planet F1