Auparavant, plusieurs requêtes avaient été déposées contre Erika Jayne par les créanciers requérants dans l’affaire de faillite de son mari. Non seulement ils ont allégué qu’elle était impliquée dans le détournement de fonds des clients et créanciers de Tom Girardi, mais ils ont exigé qu’elle leur remette des « documents financiers clés » pour l’enquête. Selon des […] More