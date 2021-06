Les messages WhatsApp autodestructeurs sont déjà en phase de test

in

30/06/2021 à 22:14 CEST

Facebook commence à naviguer dans la curieuse mer des messages « éphémères ». Après avoir testé des photos et des textes automatiquement supprimés sur Facebook Messenger et Instagram, le géant social du grand F met en place une fonction similaire dans WhatsApp.

À partir d’aujourd’hui, Les bêta-testeurs de l’application Android ont commencé à obtenir un mode “Voir une fois” qui supprime les photos et vidéos dès qu’elles sont visualisées et les rejette. Vous saurez si vous avez accès à la nouvelle fonction si vous voyez un bouton en forme de minuterie une fois que nous prenons une photo et nous préparons à l’envoyer.

Cette nouvelle fonctionnalité ne doit pas être confondue avec les messages qui disparaissent de WhatsApp, c’est-à-dire ceux qui sont supprimés en sept jours, les photos et vidéos envoyées à l’aide du mode Afficher une fois sont à usage unique et disparaissent après les avoir fermées. Vous recevrez une notification une fois vos photos ou vidéos visionnées. La désactivation des accusés de lecture n’empêchera pas les émetteurs d’être avertis si l’un d’eux est ouvert.

Dans les groupes, vous pouvez voir quand les membres ont ouvert la photo en train de disparaître, même si vous avez désactivé les confirmations de lecture. En outre, rien n’empêche les gens de prendre des captures d’écran de votre message sans que vous vous en rendiez compte. Vous devez donc faire attention à l’envoi d’informations sensibles.