Les messages WhatsApp ne sont pas chiffrés de bout en bout – ProPublica

Facebook m’a confirmé que tous les messages WhatsApp sont cryptés de bout en bout et qu’un rapport ProPublica est basé sur un malentendu. Mise à jour : ProPublica a ajouté une « clarification » et a modifié son histoire pour refléter l’explication de Facebook.

Le rapport original indiquait que les modérateurs de Facebook étaient en mesure « d’examiner les messages, images et vidéos des utilisateurs ». Cependant, cela n’est en fait possible que dans une circonstance : lorsqu’un message est signalé…

Lorsqu’un destinataire de message utilise la fonction de rapport de WhatsApp, le message est effectivement transféré automatiquement à Facebook. Ce n’est techniquement pas différent du transfert manuel d’un message : à ce stade, le message est déjà déchiffré. Le dépôt d’un rapport crée un nouveau message crypté de bout en bout vers Facebook, qui détient alors la clé car il s’agit du destinataire prévu du message.

ProPublica signale cela comme si la confidentialité des messages était compromise.

[An] L’assurance apparaît automatiquement à l’écran avant que les utilisateurs n’envoient des messages : « Personne en dehors de ce chat, pas même WhatsApp, ne peut les lire ou les écouter. »

Ces assurances ne sont pas vraies. WhatsApp compte plus de 1 000 travailleurs contractuels qui remplissent les étages d’immeubles de bureaux à Austin, au Texas, à Dublin et à Singapour, où ils examinent des millions de contenus d’utilisateurs. Assis devant des ordinateurs dans des modules organisés par affectations de travail, ces travailleurs horaires utilisent un logiciel Facebook spécial pour passer au crible des flux de messages privés, d’images et de vidéos qui ont été signalés par les utilisateurs de WhatsApp comme inappropriés, puis filtrés par les systèmes d’intelligence artificielle de l’entreprise. Ces sous-traitants portent un jugement sur tout ce qui clignote sur leur écran – des allégations de fraude ou de spam à la pornographie juvénile et aux complots terroristes potentiels – généralement en moins d’une minute […]

De nombreuses affirmations des modérateurs de contenu travaillant pour WhatsApp sont reprises par une plainte confidentielle de dénonciateur déposée l’année dernière auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La plainte, que ProPublica a obtenue, détaille l’utilisation intensive par WhatsApp de sous-traitants externes, de systèmes d’intelligence artificielle et d’informations de compte pour examiner les messages, images et vidéos des utilisateurs. Il allègue que les affirmations de l’entreprise concernant la protection de la vie privée des utilisateurs sont fausses. “Nous n’avons pas vu cette plainte”, a déclaré le porte-parole de la société. La SEC n’a pris aucune mesure publique à son sujet ; un porte-parole de l’agence a refusé de commenter.