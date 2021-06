Les mesures de liquidité de la RBI peuvent aider à relancer le cycle d’investissement, sans hâte d’annuler les baisses de taux

La RBI MPC a maintenu les taux directeurs inchangés à l’unanimité sur les lignes attendues. (Photo : REUTERS)

Par Lakshmi Iyer

La RBI MPC a maintenu les taux directeurs inchangés à l’unanimité sur les lignes attendues. Le comité a également réitéré sa position accommodante tant sur les taux que sur la liquidité. Alors que la prévision de croissance a été ramenée à 9,5% contre 10,5% avec des risques globalement équilibrés, la prévision d’inflation (lire l’IPC) a été légèrement relevée à 5,1% pour l’exercice 2022.

L’évolution la plus importante de la politique concerne l’évolution ordonnée de la courbe des taux. Nous avons vu l’annonce de l’extension du G-SAP 1.0 aux prêts de développement de l’État (SDL). Sur les 400 milliards de Rs du G-SAP résiduel 1, 100 milliards de Rs ont été réservés aux SDL. De plus, le G-SAP 2.0 pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022 a été annoncé pour un montant de Rs 1,2 billion. Il est juste d’extrapoler qu’une partie de cette somme serait également dédiée aux SDL. La RBI a mis l’accent sur une gestion harmonieuse des liquidités et des emprunts Gsec ordonnés et semble suivre le discours tout le long. Bien que l’inclusion des SDL soit une décision bienvenue, elle peut avoir un biais négatif marginal sur les obligations du gouvernement central. Cela peut être encore exagéré lorsque les marchés auront plus de clarté sur l’emprunt supplémentaire imminent de 1,580 milliards d’INR (le moment n’est pas encore connu). Mais il ne fait aucun doute que nous avons une banque centrale qui continue d’appliquer la loi « Main Hoon Na » pour assurer le passage sans perturbation du programme d’emprunt du gouvernement. Nous sommes d’avis que RBI continuera de s’efforcer de corriger la courbe des taux actuellement asymétrique et de maintenir sa préférence pour l’aplatissement de la courbe.

Sur l’autre front de la liquidité et de la réglementation, nous avons constaté une certaine continuité des mesures annoncées en mai 2021. La résolution 2.0 a été élargie pour couvrir un plus large éventail d’emprunteurs. Des liquidités disponibles de 150 milliards d’INR pendant 3 ans au taux des pensions pour fournir des prêts aux services sensibles de contact, c’est-à-dire les hôtels, les restaurants, le tourisme, entre autres, sont assez réfléchies de la banque centrale car ces secteurs ont subi le plus gros de la vague actuelle. de la pandémie. La RBI a également annoncé de nouvelles liquidités spéciales d’une valeur de 160 milliards de roupies à la SIBDI pour rétrocession aux MPME au taux de mise en pension en vigueur pour une période pouvant aller jusqu’à un an. Cette décision devrait contribuer à relancer le cycle d’investissement.

Nous ne voyons pas encore d’urgence de la part de RBI à se précipiter vers la normalisation. Ils semblent déterminés à maintenir des liquidités adéquates pour garantir que les leviers de croissance ne soient pas compromis. Cela est de bon augure pour la partie courte à moyenne de la courbe des taux. La stratégie des titres à revenu fixe continue d’être axée sur le portage plutôt que sur les gains en capital pendant la majeure partie de l’exercice 2022. Les investisseurs en titres à revenu fixe doivent reconnaître ce potentiel de portage et rester investis/affecter des fonds frais dans des portefeuilles de duration faible à modérée.

(Lakshmi Iyer est le CIO – Debt & Head – Products, Kotak Mahindra Asset Management Company. Les opinions sont personnelles et ne reflètent pas les opinions de Kotak Mahindra Asset Management Company Limited et de Financial Express Online. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.