Les mesures que vous devez prendre pour protéger vos actifs cryptographiques – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Les mesures que vous devez prendre pour protéger vos actifs cryptographiques

Tout dans le monde des crypto-monnaies et de la technologie blockchain évolue à un rythme beaucoup plus rapide que les classes d’actifs traditionnelles. L’adoption de Bitcoin et d’autres jetons a été rapide, la volatilité conduit à des courses folles pour les HODLers, et cela a laissé de nombreux gouvernements se demander quoi faire.

Ces facteurs sont souvent ce qui attirent les investisseurs crypto vers ces devises numériques, car ils sont satisfaits du rapport risque-récompense proposé.

Cependant, comme les crypto-monnaies ont bénéficié d’une appréciation folle de la valeur et d’une augmentation explosive de l’intérêt du public, des personnes infâmes se sont également jointes à l’action. Il y a eu de nombreux reportages au cours des dernières années sur des échanges cryptographiques mis hors ligne ou dont les données ont été violées par des pirates, entraînant souvent la perte partielle ou totale d’actifs pour les investisseurs. Ces violations de données peuvent également être la cause de krachs temporaires du marché, tels que les problèmes avec Mt. Gox en 2013.

Il existe également d’autres risques pour les investisseurs ; une panne matérielle de votre ordinateur pourrait rendre votre portefeuille inaccessible, tout comme une inondation, un incendie ou un vol.

Avec ces risques à l’esprit, il n’a jamais été aussi important que nous prenions des mesures pour protéger nos actifs cryptographiques. Heureusement, la plupart des choses que nous pouvons faire sont assez simples à condition que vous soyez prêt à passer un peu de temps au départ.

Répartissez vos avoirs sur plusieurs portefeuilles

Il n’y a aucune restriction sur le nombre de portefeuilles que vous pouvez avoir, il est donc logique de répartir vos actifs cryptographiques sur plusieurs.

Vous voudrez peut-être en utiliser un que vous utiliserez pour les transactions quotidiennes dans lesquelles vous conserverez un petit montant, de la même manière que vous utilisez votre compte courant et votre ou vos comptes d’épargne.

Si votre portefeuille de crypto-monnaies est volumineux, vous souhaiterez peut-être utiliser plus de deux portefeuilles afin que vos « économies » ne soient pas toutes stockées au même endroit.

Cela aidera à garantir que si l’un de vos portefeuilles est perdu ou compromis, vous ne perdez pas l’intégralité de votre avoir.

Utiliser la chambre froide

Dans le cadre de cette stratégie de diversification, vous souhaiterez probablement utiliser un entrepôt frigorifique. Il s’agit essentiellement d’un portefeuille qui n’est généralement pas connecté à Internet. Cela empêche les pirates de compromettre un système informatique et de voler vos jetons.

Il existe différentes approches que vous pouvez adopter pour l’entreposage frigorifique et vous souhaiterez peut-être en utiliser plus d’une pour répartir vos risques. Il existe des portefeuilles de stockage à froid dédiés que vous pouvez acheter, vous pouvez utiliser une clé USB pour stocker un fichier de portefeuille, ou vous pouvez simplement imprimer vos clés privées sur papier et les stocker en toute sécurité.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous devez prendre des précautions raisonnables pour protéger vos supports de stockage à froid, en utilisant un coffre-fort, une boîte ignifuge, en conservant des sauvegardes ou en les stockant dans un coffre-fort de banque.

Utiliser des mots de passe et 2FA

Même si la plupart de vos actifs cryptographiques sont conservés dans un entrepôt frigorifique, vous en aurez toujours besoin pour être stockés sur un ordinateur ou dans un compte d’échange. Pour cela, vous devez prendre soin de suivre tous les derniers conseils pour empêcher tout accès non autorisé à votre (vos) compte(s).

La première étape consiste à utiliser un mot de passe sécurisé. Le National Cyber ​​Security Center du Royaume-Uni recommande de créer des mots de passe uniques pour chaque compte et de les rendre longs et impossibles à deviner en utilisant trois mots aléatoires dans chacun. L’organisation recommande également d’utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour aider à garder les mots de passe uniques.

Ce n’est pas suffisant cependant. Vous devez également activer l’authentification à deux facteurs (2FA) sur tout compte qui la prend en charge. Si votre échange crypto n’a pas la possibilité d’activer 2FA, vous devriez probablement trouver un nouvel échange.

2FA est essentiellement une deuxième couche de sécurité qui empêche quelqu’un d’accéder à votre compte même s’il a réussi à voler votre mot de passe. C’est assez courant aujourd’hui et vous pouvez le trouver utilisé par la plupart des types d’entreprises, bien qu’il existe différentes manières de le mettre en œuvre. Par exemple, le jeton de sécurité RSA est un appareil physique utilisé par PokerStars Casino pour permettre aux utilisateurs de générer un code à usage unique, tandis que des entreprises comme Facebook utilisent des SMS ou des applications d’authentification tierces pour créer ces codes à la place.

Indépendamment de l’exemple d’implémentation, le processus 2FA fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous vous connectez, vous devrez entrer un code à usage unique (généralement un numéro à six chiffres) en plus de votre mot de passe. Le code étant généré algorithmiquement et lié à votre compte, le site sait que le code est correct mais il ne permettra pas de le saisir une seconde fois. Par conséquent, quiconque tente une attaque de phishing sur vous ne pourra toujours pas entrer car un code valide ne fonctionnera pas une deuxième fois.

Sécurisez votre ordinateur

Vous devez également vous assurer que votre ordinateur (et les autres appareils que vous utilisez pour vous connecter à Internet) est protégé contre les pirates, les virus et autres logiciels malveillants.

Windows 10 est déjà pré-installé avec un logiciel de sécurité décent, mais vous pouvez toujours payer un supplément pour une meilleure protection d’une société tierce. Assurez-vous simplement que tout logiciel que vous utilisez est toujours à jour et qu’il exécute des analyses régulièrement.

Assurez-vous également d’utiliser un mot de passe fort (comme ci-dessus) sur votre compte d’utilisateur d’ordinateur, car vous aurez probablement des mots de passe pour les échanges et/ou les portefeuilles enregistrés dessus. Pensez également à utiliser le cryptage pour empêcher que quelqu’un copie le contenu de votre (vos) disque(s) dur(s) et vole votre (vos) portefeuille(s) de cette façon.