“Les mesures sont strictes, mais il faut respecter l’hôte”

18/07/2021 à 12:41 CEST

Juan Antonio Samaranch, membre du CIO, est conscient que les “mesures strictes” imposées aux participants aux JO de Tokyo sont inconfortables, mais il a assuré que les respecter est un geste de “respect” envers les hôtes japonais, dont il a fait l’éloge”. votre générosité.”

“Ce sont des règles strictes et elles nous empêcheront d’interagir, mais ce sont elles qu’elles ont décidées et doivent être respectées. Nous ne pouvons que remercier les hôtes pour leur générosité, sans laquelle nous ne pourrions pas célébrer cette grande fête de l’humanité”, Samaranch a déclaré à Efe quelques heures avant de se rendre de Madrid à la capitale japonaise.

“Si j’invite quelqu’un chez moi, je n’aime pas que l’invité fixe les règles, il doit respecter ce que je lui demande”, a-t-il insisté.

Mobilité limitée, restrictions d’accès, confinements préventifs, contrôles continus, localisation et paperasserie sans fin sont quelques-unes des difficultés auxquelles les participants doivent faire face pendant leur séjour à Tokyo.

Les compétitions se joueront à huis clos mais, selon Samaranch, les fans suivront également les tests “d’autres manières”.

“Ce qui est vraiment important ici, c’est que les athlètes aient pu maintenir leur enthousiasme et qu’ils vont démontrer leur excellence sur les pistes”, a-t-il déclaré.

La pandémie de covid a contraint les Jeux à être reportés d’un an. Plus tard, les rumeurs d’annulation ont accompagné les organisateurs presque jusqu’au bout.

“Je ne sais pas si les Jeux ont été sur le point d’être suspendus ou non, mais le fait est qu’ils auraient dû être inaugurés il y a un an et cela ne pouvait pas être. Maintenant, nous allons les faire. Avec de nombreuses restrictions, mais nous vont les faire”, a déclaré Samaranch, fils de l’ancien président du CIO et lui-même ancien vice-président de l’organisation.

Plus de 80% des participants arriveront vaccinés grâce à un accord du CIO avec les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech, un mouvement qui Samaranch considérée comme décisive pour le succès des Jeux.

“L’important était que les athlètes et nos hôtes japonais soient en sécurité”, a-t-il déclaré.

A la veille des Jeux, le leader espagnol participera à la 138e Session du CIO. Samaranch souligne le fait que la Session peut se tenir en personne pour la première fois depuis l’assemblée de janvier 2020 à Lausanne (Suisse).

“Plus que le contenu lui-même, qui est important, ce qui est important, c’est que nous puissions nous réunir à nouveau pour faire le point sur l’état des affaires olympiques”, a-t-il déclaré.

Au cours de la Session, le comité d’organisation de Tokyo 2020 présentera son dernier rapport et l’assemblée votera sur la recommandation du CIO d’attribuer les Jeux de 2032 à la ville australienne de Brisbane.

“Brisbane est une bonne nouvelle. C’est un projet qui s’inscrit dans notre agenda 2020 + 5, dans un pays très connaisseur du sport et qui peut montrer au monde que les Jeux Olympiques sont bons pour une communauté, également du point de vue économique », a-t-il affirmé Samaranch.