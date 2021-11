Les méthodes d’entraînement de Ralf Rangnick à Manchester United verront le dos des performances « inacceptables », mais Pep Guardiola de Man City pourrait déjà avoir une longueur d’avance

Les joueurs de Manchester United ont reçu toutes les critiques possibles sous le soleil pour un manque de travail acharné cette saison, mais tout cela changera lorsque Ralf Rangnick rejoindra le club.

Ole Gunnar Solskjaer a été limogé plus tôt dans le mois après qu’une série de pertes humiliantes a mis fin à son mandat de près de trois ans à Old Trafford.

.

Le départ de Solskjaer à United a ouvert la voie à l’arrivée de Rangnick

Rangnick remplacera Solskjaer pour un contrat de six mois avant de monter à l’étage

Malgré les progrès de l’équipe qui a terminé deuxième de Premier League la saison dernière, le millésime 2021/22 de Solskjaer a été un désastre sur le terrain, les joueurs étant vivement critiqués.

La légende du club et meilleur buteur de tous les temps Wayne Rooney a qualifié leur manque d’engagement d' »inacceptable » tandis que son ancien coéquipier Rio Ferdinand a déclaré qu’il était « irrespectueux » de voir les joueurs ne pas sprinter.

L’ancien capitaine de United, Roy Keane, a également déclaré qu’il avait « abandonné » les attitudes et les performances désastreuses du joueur, mais il sera ravi d’apprendre qu’ils devront rapidement intensifier les choses sous Rangnick.

Les « Rondos », où les joueurs doivent garder le ballon contre leurs adversaires dans des espaces restreints, sont devenus un incontournable du terrain d’entraînement et de la routine d’avant-match, mais la variété de Rangnick présente un danger supplémentaire.

Le professeur allemand a donné un aperçu de ce que ses équipes font différemment en formation

« À l’entraînement, nous jouons à des rondos avec des règles spéciales », a-t-il expliqué alors qu’il dirigeait Leipzig.

«Par exemple, un contact limité ou un transfert de balle d’un côté à l’autre via des points spécifiques sur le terrain.

« Nous avons fait fabriquer un compte à rebours sur mesure pour nous, l’entraîneur adjoint l’active et il commence à tourner.

Chelsea v Man United Betting Special – 50/1 pour Marcos Alonso et Reece James à marquer

Les joueurs doivent accomplir des tâches en un rien de temps

« Nous l’utilisons pour un jeu appelé la » règle des huit secondes « , les joueurs peuvent l’entendre tourner et savoir qu’ils doivent récupérer le ballon dans les huit secondes ou s’ils ont la possession, ils doivent tirer au but dans les 10 secondes .

« Le tic-tac peut être irritant pour eux au début, mais ce que nous avons remarqué, c’est que ce type d’entraînement peut affecter les joueurs en quelques semaines, ils ajustent leur style de jeu et cela devient un instinct.

L’emblématique tacticien allemand a donné un aperçu de ses méthodes

Leipzig a terminé deuxième de sa première saison de Bundesliga grâce aux conseils de Hasenhuttl et Rangnick

Leipzig a terminé à la deuxième place lors de sa première saison de Bundesliga en 2016/17, sous la direction de Ralph Hassenhuttl de Southampton, avec Rangnick en tant que réalisateur.

Le réalisateur emblématique a également expliqué comment son club a bouleversé les chances, avec trois facteurs clés qui feront la différence à United.

« Si les « trois C » se rejoignent, alors oui [it’s possible to replicate], » il expliqua.

« ,

« Concept et compétence. Si ces trois choses se réunissent, vous réussirez, si vous n’en avez qu’une ou deux, ce sera plus difficile.

Le seul petit problème pour Rangnick à son arrivée à Manchester sera les voisins bruyants d’à côté, qui ont augmenté ses méthodes de deux secondes.

La «règle des six secondes» de Pep Guardiola à City signifie que ses joueurs doivent reprendre possession dans une demi-douzaine de secondes après avoir déclenché une presse, ce qui signifie que Rangnick pourrait déjà y être confronté lorsqu’il arrivera à affronter certains des meilleurs entraîneurs du monde en Premier League.

Guardiola utilise des méthodes similaires à l’entraînement pour accélérer le jeu de City