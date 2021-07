Les métriques d’adresse Bitcoin ont l’air terribles; Resserrement des spreads réglementé vs non réglementé

Le simple gain de 13% de Bitcoin sur l’exercice en cours bat toujours les performances de -4,70% de l’or ; cependant, le S&P 500 est désormais en tête en hausse de 16,32 % depuis le début de l’année.

Bien que le prix de Bitcoin soit tombé à 31 600 $, il reste simplement dans sa fourchette de 30 000 $ à 40 000 $ sans aucune fin en vue pour ce marché du crabe terne.

La vente au détail n’est plus impliquée sur le marché, la volatilité et le volume du marché de la cryptographie étant à leurs niveaux les plus bas. Les adresses actives quotidiennes ont diminué de moitié et la croissance des nouvelles adresses est actuellement aussi faible qu’elle l’était immédiatement après le krach de 2018, a déclaré Charles Edwards de Capriole Investments.

Sans oublier que les baleines avec plus de 1 000 BTC qui se sont déversées sur le marché au sommet n’achètent toujours pas. Ceci, selon l’analyste de la chaîne Willy Woo,

« Cela pourrait signifier que les échanges épuisent les stocks, ou que la population de baleines diminue, ou simplement la consolidation du portefeuille. Rien n’est définitif.

Cependant, Edwards a noté que même si les métriques des adresses Bitcoin semblent terribles, elles peuvent changer rapidement.

Malgré la faiblesse des prix du #bitcoin, les détenteurs de fonds restent des HODLers. pic.twitter.com/r3nh8ahzxe – Charlie Morris (@AtlasPulse) 14 juillet 2021

Ce manque de détail a l’écart entre la base sur le marché à terme réglementé et le marché à terme non réglementé qui se referme également.

À un moment donné, Bitcoin annualisé quotidiennement sur la principale plate-forme de crypto et de dérivés Binance était de 41,4% à la mi-avril, à peu près au moment où l’actif crypto était proche de son sommet historique de près de 65 000 $.

En ce qui concerne la base annualisée sur 3 mois, tout au long du quatrième trimestre 2020, les contrats à terme CME se sont négociés avec une légère prime par rapport au marché non réglementé, ce qui suggère un appétit institutionnel élevé pour la principale crypto-monnaie, a noté Arcane Research.

Mais alors que Bitcoin dépassait les 20 000 $ ATH précédents, un écart important s’est produit entre le marché non réglementé et réglementé.

Ceci, cependant, n’a pas été causé par une diminution du contango sur CME mais par la croissance rapide du contango sur les marchés non réglementés où les commerçants avaient un solide biais long.

Cet écart régulé contre non régulé a atteint son pic le 14 avril à 33% le jour où le prix BTC a atteint son pic mondial actuel. Mais depuis lors, plusieurs liquidations massives se sont produites, et l’appétit pour une exposition à la hausse s’est calmé, conduisant le spread à se resserrer vers un niveau plus soutenable.

La bonne chose est qu’avec la fourchette de prix de plus en plus serrée avec les bandes de Bollinger s’enroulant autour du prix, la volatilité devrait augmenter. Mais il faut voir dans quelle direction le prix va évoluer.

Sans oublier que China FUD ne semble jamais s’arrêter. Cette semaine, la province d’Anhui dans le pays a été la dernière à sévir contre l’exploitation minière de Bitcoin. La région, située près de Shanghai, prévoit de fermer tous les projets d’extraction de crypto au cours des trois prochaines années en raison d’une pénurie d’électricité.

Pendant ce temps, dans cette faiblesse continue, les gains YTD de Bitcoin sont tombés à 13%, et alors qu’il battait plusieurs fois les gains du S&P 500, l’indice traditionnel est actuellement en hausse de 16,32 % cette année jusqu’à présent.

C’est le graphique #Bitcoin le plus haussier qui soit. pic.twitter.com/dntzyyDhP4 – Charles Edwards (@caprioleio) 13 juillet 2021

Cependant, l’or numérique bat toujours le métal précieux, qui est en baisse de 4,70 % depuis le début de l’année tout en enregistrant des rendements positifs de 2,50 % ce mois-ci, contrairement aux pertes de 7,87 % de Bitcoin en juillet. La corrélation sur 60 jours entre Bitcoin et le réglage des lingots est négative.

