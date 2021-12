Les métriques de la variante omicron à surveiller : cas, hospitalisations, échappatoire vaccinale

Pour l’instant, le monde entier attend que les scientifiques découvrent à quel point la variante du coronavirus omicron représente une menace.

Cela prendra au moins plusieurs semaines, selon les experts. La science devra répondre à de grandes questions sur la transmissibilité de la nouvelle variante, dans quelle mesure elle surmonte l’immunité conférée par l’inoculation ou une infection antérieure, si elle provoque une maladie plus grave que d’autres variantes du virus, etc.

Mais au fur et à mesure que ce travail avance, il y a plusieurs indicateurs à surveiller au cours des prochaines semaines – aucun n’est déterminant à lui seul, mais qui, pris ensemble, devraient commencer à nous donner une meilleure idée de ce à quoi nous sommes confrontés.

1) Cas en Afrique du Sud

Nous ne savons pas réellement que la variante omicron est originaire d’Afrique du Sud ou du Botswana, les pays qui ont alerté le monde. Ils n’ont été que les premiers à le détecter, grâce à leurs capacités de séquençage génétique de pointe.

Néanmoins, parce qu’elle est vraiment bonne pour le séquençage, l’Afrique du Sud est une « zone chaude » d’omicron précoce qui devrait avoir l’une des images les plus complètes de la façon dont la variante affecte la propagation du virus. Les experts surveillent déjà le pays de près pour voir combien de cas augmenteront dans les prochains jours.

Jusqu’à présent, la réponse a été : beaucoup. Début novembre, l’Afrique du Sud enregistrait en moyenne environ 349 nouveaux cas de Covid-19 par jour. Au 1er décembre, il enregistrait en moyenne près de 3 800 nouveaux cas par jour.

Notre monde en données

Les experts disent que d’autres facteurs pourraient contribuer à cette forte augmentation, comme le faible taux de vaccination de l’Afrique du Sud (29 % de sa population ont reçu au moins une dose), ainsi que d’éventuels événements de super-épandage.

La question sera de savoir combien d’omicron à lui seul entraîne la poussée et combien de cas là-bas gonflent finalement. Plus ils augmentent, plus il y a lieu de s’inquiéter.

2) Hospitalisations en Israël

Les numéros de cas nous donneront une idée si omicron est à l’origine de nouvelles poussées. Une autre question clé est de savoir si elle provoque une maladie plus grave que la variante delta, avec plus de personnes développant des symptômes graves, se retrouvant à l’hôpital et éventuellement mourant.

Cela laisserait présager une image beaucoup plus sombre de l’avenir que si la variante se révélait moins dangereuse que le delta. Et bien qu’il y ait eu des spéculations précoces à ce sujet, nous n’avons pas assez d’informations pour dire avec certitude dans quelle direction cela ira.

Un indicateur à surveiller, selon les experts : qu’arrive-t-il au nombre d’hospitalisations en Israël ? C’est un autre pays qui est très bon pour suivre les données Covid. C’est aussi un pays riche avec des niveaux de vaccination comparables à ceux des États-Unis et une stratégie de rappel agressive. Cela pourrait être un microcosme de ce que les États-Unis peuvent attendre d’omicron.

« Israël est assez réactif en termes d’action, également bien vacciné et boosté », m’a dit Bill Hanage, un épidémiologiste de l’Université de Harvard. « Un proxy pour un endroit qui fait généralement les choses correctement et un indicateur précoce de ce à quoi on peut s’attendre dans des endroits similaires. »

Omicron a été détecté en Israël, mais il est encore tôt. Les hospitalisations sont un indicateur retardé : il faut du temps à une personne pour contracter le virus puis développer des symptômes suffisamment graves pour qu’elle se rende à l’hôpital.

Notre monde en données

3) La part d’omicron parmi les cas de Covid-19 aux États-Unis

Omicron pourrait prendre le contrôle de la pandémie, comme le delta – ou s’effondrer comme le bêta et le gamma, des variantes que vous avez probablement déjà oubliées. Une façon de savoir s’il devient dominant est que la part des cas – aux États-Unis et ailleurs – causés par l’omicron commencera à augmenter.

Pour donner un peu de contexte, lorsque la variante delta a pris le relais, elle est passée d’une infime fraction de tous les cas (environ 1 % en mai) à la grande majorité (99 % en août) en trois mois. Pour l’instant, 99,9% des échantillons séquencés ici sont la variante delta, comme l’illustre le graphique ci-dessous du CDC.

CDC

« Le delta est toujours la variante dominante aux États-Unis », m’a dit Jen Kates, directrice de la politique de VIH et de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation, « et cela devrait être la principale préoccupation de quiconque. »

Mais si l’omicron est la prochaine variante dominante, cela devrait bientôt commencer à changer. Nous savons qu’omicron est déjà présent aux États-Unis ; ce que nous ne savons pas, c’est s’il peut surpasser delta. Cette métrique est l’endroit où cette réponse apparaîtra finalement.

4) Transmissibilité intrinsèque

Les trois premiers indicateurs sont simples et faciles à comprendre pour tout le monde : les cas augmentent-ils ? Les hospitalisations augmentent-elles ? L’omicron représente-t-il une plus grande part des infections ? Des trucs simples.

Mais il en existe deux autres qui méritent d’être surveillés, qui sont beaucoup plus techniques, mais cruciaux pour comprendre la transmission d’omicron.

La première est connue sous le nom de transmissibilité intrinsèque, telle que décrite par le virologue Trevor Bedford de Fred Hutch sur Twitter.

En bref, cela signifie : en supposant que personne n’ait d’immunité contre aucune forme de Covid-19, à quelle vitesse la variante omicron se propagerait-elle dans la population ? Pour chaque personne infectée, combien de personnes supplémentaires infecteraient-elles ? Il s’agit de la métrique R0 dont vous vous souviendrez peut-être du printemps 2020.

Au fur et à mesure que les scientifiques identifient plus de cas d’omicron et recueillent plus de données sur les personnes qui en sont infectées, ils seront mieux en mesure d’estimer ce qu’est réellement ce R0. Comme Bedford l’a expliqué, des calculs approximatifs basés sur les premières données d’Afrique du Sud suggèrent que le R0 d’omicron peut tomber d’environ 3 (ce qui signifie qu’une personne infectée infecterait trois personnes de plus en moyenne) à 6 ou plus.

C’est une gamme énorme. En termes pratiques, cela signifie que l’omicron pourrait être n’importe où, de moins infectieux que la version originale de Covid-19 à plus contagieux que delta, déjà de loin la variante la plus transmissible à venir.

Encore une fois, sur la base d’une protéine de pointe extrêmement divergente, je suppose que l’évasion immunitaire sera substantielle et je soupçonne donc toujours qu’il est tout à fait possible qu’Omicron présente une transmissibilité intrinsèque inférieure à Delta. Mon schéma mis à jour. 16/18 pic.twitter.com/T4vuiEN75I – Trevor Bedford (@trvrb) 1er décembre 2021

5) Évasion immunitaire

Mais, pour compliquer davantage le problème, nous ne vivons pas réellement dans un monde où personne n’est immunisé contre Covid. Les gens ont été vaccinés ou ont été infectés par d’autres versions du virus et se sont rétablis. La capacité d’Omicron à échapper à cette immunité sera également un facteur important dans sa capacité à transmettre dans le monde réel.

Comprendre cela dépendra de plus de séquençage pour identifier les cas d’omicron et de plus d’informations sur les patients qui contractent la variante. Ensuite, les scientifiques peuvent intégrer les statistiques dans leurs modèles et projeter plus précisément à quelle fréquence les personnes vaccinées ou infectées par les variantes précédentes tombent avec omicron. Il pourrait également y avoir une différence entre la capacité du variant à échapper à l’immunité naturelle et l’immunité via la vaccination. Avec delta, une étude du CDC a révélé que les personnes non vaccinées étaient plus sujettes à la réinfection que les personnes vaccinées.

La combinaison de la transmissibilité intrinsèque et de l’échappatoire immunitaire devrait nous donner une meilleure idée de la vitesse à laquelle l’omicron est susceptible de se propager. Mais il vaut toujours la peine de savoir dans quelle mesure la transmission est entraînée par des personnes non vaccinées qui sont infectées pour la première fois, par rapport à celles qui ont été vaccinées ou se sont rétablies de Covid-19.

Si la variante omicron a une transmissibilité intrinsèque élevée mais une faible échappatoire immunitaire, alors la principale menace concerne les personnes non vaccinées. Cela indiquerait que les vaccins résistent bien, mais le virus pourrait traverser des populations non protégées.

Mais une autre possibilité est que l’omicron a une transmissibilité intrinsèque relativement faible, mais une échappabilité immunitaire plus élevée. Les personnes non vaccinées sont toujours pleinement vulnérables au virus dans ce scénario. Mais cela signifierait également que les personnes vaccinées pourraient être plus à risque qu’elles ne le sont actuellement, et des rappels spécifiques à l’omicron pourraient même être nécessaires.

« Une évasion immunitaire élevée, une transmissibilité intrinsèque inférieure ne sont pas nécessairement une bonne chose », a souligné Bedford. « Une évasion immunitaire plus élevée expose les individus précédemment infectés et vaccinés à un risque plus élevé. »

Il faudra du temps pour répondre à ces questions. Mais ce n’est qu’une fois qu’elles auront été répondues que nous saurons vraiment dans quelle mesure l’omicron modifiera le cours de la pandémie.