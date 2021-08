Les métriques en chaîne montrent que les détenteurs de Bitcoin et d’Ethereum sont réticents à vendre Crypto new media

in

Le fournisseur d’analyses en chaîne Glassnode a examiné les modèles hodl dans son rapport hebdomadaire de lundi. Ces modèles semblent être haussiers car il y a eu une tendance à la baisse structurelle des pièces plus jeunes vendues, ce qui indique plus de hodling et de dormance.

La recherche a noté que la dynamique de l’offre et la maturité des pièces fournissent un signal assez robuste dans les deux sens.

#Bitcoin et #Ethereum ont maintenu leurs gains la semaine dernière, malgré un ralentissement de l’activité en chaîne. Cette semaine, nous évaluons cette divergence pour les deux chaînes et analysons ce qui semble être une compression de l’offre en cours. Lire la suite dans The Week On-chain https://t.co/2ywRfrmiYl – glassnode (@glassnode) 30 août 2021

Vagues de Hodl constructives

Glassnode a signalé que les vagues hodl Bitcoin et Ethereum étaient dans une nette tendance à la baisse au cours des 4 derniers mois. Les pièces de moins de 3 mois sont susceptibles d’être dépensées pendant la volatilité, a-t-il ajouté. La chute des vagues hodl pour ces jeunes pièces indique que le marché préfère conserver les actifs plutôt que de les dépenser.

“Les jeunes BTC ne représentent désormais que 15% de l’offre de pièces et une très forte tendance à la baisse est en jeu.”

Ondes hodl Bitcoin – Glassnode

Le graphique Ethereum est très similaire, les jeunes ETH ne représentant que 12,5% de l’offre en circulation.

Glassnode a observé que les pièces plus matures (3 mois à 1 an) sont statistiquement moins susceptibles d’être dépensées, ajoutant qu’« une proportion croissante d’entre elles suggère une augmentation de l’offre illiquide ».

“Une puissante tendance à la hausse de la maturation des pièces est en jeu pour Bitcoin avec près de 50% de l’offre de pièces âgées de 3 à 3 ans.”

L’analyse a complété ces résultats avec ce qu’on appelle la « métrique de vivacité ». Cela analyse si plus de jours de pièces sont accumulés (HODLing) ou détruits (dépenses) par l’offre totale de pièces.

Cette mesure est à la baisse depuis juin, ce qui suggère moins de dépenses et plus de dormance des pièces. Un schéma similaire s’est produit pour Ethereum.

Soldes Bitcoin non nuls

Une autre mesure haussière est le nombre d’adresses Bitcoin non nulles, qui continue d’augmenter. Il existe actuellement plus de 38 millions d’adresses Bitcoin avec un solde proche du record historique de mai.

La même chose s’est produite pour Ethereum, qui a atteint un nouveau record historique de 60,7 millions d’adresses avec un solde non nul. Glassnode a conclu que les choses sont toujours optimistes du point de vue de l’approvisionnement en chaîne.

“La dynamique de l’offre semble suggérer qu’une demande sous-jacente extrêmement robuste est présente, et cela devrait continuer à être assez constructif pour les prix si la tendance se poursuit.”

La source

Lien source