Les métriques «internes» de Spotify suggèrent qu’il a dépassé les podcasts Apple dans l’auditoire américain

Après avoir vu quelques rapports plus tôt cette année selon lesquels Spotify se rapprochait de l’audience d’Apple Podcasts, de nouvelles données montreraient que Spotify a éclipsé Apple en ce qui concerne les auditeurs de podcasts américains. Si cela est vrai, il semble que le changement se soit produit dès le deuxième trimestre de cette année.

En regardant en 2019, un rapport de Voxnest a déclaré que Spotify était devenu la plate-forme la plus utilisée pour les podcasts en Europe et en Amérique du Sud.

Et cette année, nous avons vu deux rapports, un en mars et un en septembre d’eMarketer, suggérant que Spotify était sur le point de dépasser Apple Podcasts aux États-Unis – probablement d’ici la fin de 2021.

Maintenant, il semble que cela aurait déjà pu se produire. Tel que rapporté par TechCrunch, Spotify a partagé lors de son appel aux résultats du troisième trimestre que les données de sources internes ainsi qu’un rapport d’Edison Research (du deuxième trimestre) montrent qu’il est « récemment devenu » la « plate-forme de podcast n ° 1 que les auditeurs américains utilisent le plus ».

Étant donné que les États-Unis sont le plus grand marché mondial des podcasts, ce jalon est important et témoigne de l’investissement considérable que Spotify a réalisé dans les podcasts au cours des dernières années.

TechCrunch note que Spotify n’a pas partagé de détails précis sur ses numéros de podcast mais s’en est tenu à des tendances plus larges, «les utilisateurs actifs mensuels ont globalement augmenté de 19% d’une année sur l’autre pour atteindre 381 millions au cours du trimestre, contre 365 millions l’année dernière. Le nombre d’abonnés Premium a également augmenté de 19% pour atteindre 172 millions, contre 165 millions l’année dernière. »

Pour plus de précision, Edison Research a confirmé à TechCrunch que les résultats d’écoute des podcasts étaient basés sur « l’utilisation, pas les téléchargements » à partir des données recueillies au cours du deuxième trimestre auprès de 8 000 répondants.

Le point de vue de .

Étant donné qu’il s’agit d’un petit échantillon et qu’aucun nombre exact n’est disponible auprès de Spotify ou d’Apple, il est difficile de savoir quelle est la réalité de la situation.

Cependant, avec les attentes d’eMarketer et d’autres pour que Spotify surpasse les podcasts Apple en s’alignant sur les propres données d’Edison Research et de Spotify, il est possible que Spotify soit le nouveau leader des podcasts aux États-Unis et, sinon, soit en passe de devenir bientôt le meilleur chien.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :