Les Metroid Dread Speedrunners battent le jeu en 90 minutes

Il arrive un moment dans le cycle de vie de chaque jeu où les speedrunners déchirent le code, et un temps de référence contre lequel rivaliser se révèle. Maintenant que nous sommes à quelques semaines de la sortie de Metroid Dread, une telle référence s’est cristallisée : les joueurs les plus rapides du jeu courent du début à la fin en environ une heure et demie.

Metroid Dread, sorti sur Nintendo Switch le 8 octobre, est le premier jeu Metroid principal depuis près de deux décennies. Comme la plupart des entrées précédentes, il s’agit d’une plate-forme d’action à défilement latéral structurée autour de la collecte de mises à niveau pour naviguer sur une carte dense et labyrinthique sans manquer de retour en arrière. Howlongtobeat.com met un jeu moyen à un peu plus de 10 heures. Le critique de Kotaku l’a conclu en huit. Mais, notamment, l’horloge dans le jeu de Dread revient à chaque fois que vous mourez. En d’autres termes, une partie de 10 heures pourrait prendre beaucoup plus de temps que 10 heures dans le monde réel.

Eh bien, à moins que vous ne fassiez partie de la communauté de speedrunning Metroid Dread, auquel cas vous pouvez sprinter dans le jeu plus rapidement qu’il n’en faut à Hans Zimmer pour dire « BWAHMM WAHMMMM WAMMMM » un tas de fois dans le nouveau film Dune. (Dune dure deux heures et 35 minutes.)

Sur le site de classement Speedrun.com, huit des dix courses les plus rapides à tout pourcentage sont chronométrées en moins de 90 minutes. Et des dizaines de joueurs de Metroid Dread ne sont pas loin derrière. Au moment d’écrire ces lignes, près de 50 joueurs ont soumis des parties de moins d’une heure et 40 minutes (le seuil pour lequel les mods de la communauté Dread sur Speedrun.com ont déterminé nécessite une preuve vidéo pour l’authentification). Et les 163 meilleures courses durent toutes moins de deux heures, un rappel brutal que les exploits de speedrunning sont des compétitions de vitesse, mesurées en secondes et non en minutes.

Qu’est-ce qu’une course à tout pour cent ?

Les courses à tout pourcentage sont le format speedrun standard. Fondamentalement, il s’agit de passer de l’écran titre au générique le plus rapidement possible, sans tenir compte du contenu facultatif comme les quêtes secondaires et les mises à niveau non essentielles, à moins que le traitement de ces choses ne se traduise par un temps d’achèvement plus rapide dans l’ensemble. En règle générale, les courses à tout pourcentage sont terminées au niveau de difficulté standard d’un jeu.

Les règles pour un speedrun Metroid Dread à tout pourcentage sont assez simples. Tout d’abord, créez un nouveau fichier de sauvegarde après avoir parcouru les cinématiques d’ouverture et autres. Lors du rechargement du fichier, il devrait afficher un temps de trois minutes et 44 secondes. C’est à ce moment-là que le chronomètre en temps réel démarre. (C’est aussi pourquoi les enregistrements de Speedrun.com montrent un temps de jeu, ou IGT, différent de la métrique « en temps réel » utilisée par les concurrents.) Les contrôleurs dits turbo sont interdits, mais le remappage des boutons dans les menus du Switch est jeu tout à fait juste. Lors de la fourniture d’une preuve vidéo pour vérification, l’affichage tête haute doit rester allumé et la piste audio doit être audible. Il n’y a sinon aucune restriction.

Au moment où je rédigeais cette histoire, le record du monde vérifié était détenu par Samura1man, un speedrunner basé en Finlande qui est compétitif dans des jeux Nintendo comme Super Mario Sunshine et The Legend of Zelda: Twilight Princess. Voici leur impressionnante course à travers Dread, qui dure une heure, 26 minutes et neuf secondes:

La course, et d’autres comme celle-ci, montre des astuces de traversée fascinantes pour Metroid Dread. Par exemple, avant de regarder, je n’avais aucune idée que vous pouviez charger le canon du bras de Samus tout en sprintant, en glissant et en grimpant autour de ZDR. Pour un autre, regardez de près et vous verrez Samus sauter sur les coussinets de l’aimant d’araignée. Des nouvelles pour moi !

Plus tôt ce mois-ci, Kotaku a parlé d’une méthode de rupture de séquence pour vaincre Kraid, le patron de la région byzantine de Cataris de Dread. En déverrouillant la bombe de boule de morphing de Samus avant que vous ne soyez censé le faire, vous pouvez accéder à un canon qui vous envoie à l’intérieur de Kraid, vous donnant la possibilité de lâcher un tas de bombes. Brut, oui, mais assez efficace. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une méthode plus rapide pour tuer Kraid lui-même, le temps qu’il faut pour atteindre la bombe avant le combat signifie que ce serait une perte nette; par conséquent, Kraid est vaincu en utilisant la méthode plus lente et «traditionnelle» de «spammer la merde des attaques de base» et de «ne pas gâcher le timing des esquives». Du bon matériel quand même ! (Le combat contre Kraid commence à 28h15.)

Mais vous noterez également que la vidéo de Samura1man comporte un addendum à son titre : « (Ancien record du monde) ». Euh, ouais, à propos de ça : plus tôt dans la journée, le speedrunner Hardpelicn a posté une course fulgurante à tout pourcentage qui arrive à une heure, 25 minutes et 21 secondes :

Si la communauté de speedrunning pour d’autres jeux high-wire est une indication, les joueurs continueront à jouer à la patate chaude avec la couronne pendant un certain temps maintenant.

Bien sûr, tout cela est pour les courses à tout pourcentage. Les records d’achèvement à 100% (à quelle vitesse vous pouvez battre le jeu tout en trouvant chaque mise à niveau) ou le mode difficile (du début à la fin à un niveau de difficulté plus élevé) sont actuellement partout sur la carte. Mais ils ont tous réussi dans un sens : me faire réaliser que je dois accélérer le rythme.