Les Metroid Dread Speedruns autorisent désormais Turbo In Accessibility Win

Image : Nintendo

Dans une petite mais importante victoire pour les défenseurs de l’accessibilité dans le speedrunning, il a été annoncé jeudi dernier que les classements Metroid Dread sur speedrun.com permettront désormais aux coureurs d’utiliser des assistances à tir rapide, communément appelées turbo, pendant leurs courses, et que ces pistes seront placées sur un pied d’égalité avec les joueurs qui choisissent d’écraser les boutons à l’ancienne. Les partisans du changement citent des facteurs tels qu’une accessibilité accrue et une réduction des types de traumatismes liés au stress répétitif qui peuvent résulter du fait d’appuyer très rapidement sur les boutons tout le temps.

Sabera Mesia, un modérateur sur les tableaux de speedrun Metroid Dread, a annoncé le changement sur Twitter jeudi dernier, déclarant: «Les courses turbo partageront les mêmes classements que les courses non turbo et ne seront pas masquées par défaut, mais les gens seront invités à préciser sur leurs courses s’ils ont utilisé le turbo. Je suis très content de ce résultat; cela signifiera moins [repetitive stress injuries] dans la communauté et permettre à plus de personnes de participer efficacement à la compétition à n’importe quel niveau des classements vers lesquels elles aspirent. La crainte d’autoriser le turbo est une énorme victoire, et je suis excité pour l’avenir ! »

Historiquement, le turbo n’a pas été autorisé dans la plupart des catégories de speedrunning, à des exceptions notables comme les jeux TurboGrafx-16 – puisque le contrôleur avec lequel la console est livrée avait un tir rapide intégré, il est considéré comme une fonctionnalité standard et convient parfaitement aux joueurs. Cependant, ces derniers mois ont vu une augmentation du plaidoyer pour permettre au turbo de courir plus largement. Et puisque Metroid Dread est un jeu dans lequel la capacité à écraser rapidement certains boss peut faire une énorme différence dans le temps, il y a eu des conversations dans la communauté de speedrunning du jeu sur la création d’une catégorie spécifique pour les coureurs qui ne voulaient pas écraser jusqu’à leur bras est tombé. Certains ont souligné que certains joueurs peuvent avoir des handicaps spécifiques qui pourraient les empêcher de pouvoir écraser efficacement sans aide. D’autres ont évoqué le fait que l’écrasement des boutons pour un speedrun était potentiellement préjudiciable à chaque coureur.

Vulajin, un speedrunner de nombreux jeux, dont Metroid Dread, connu pour son implication dans des événements tels que Games Done Quick, a présenté le changement de politique comme une victoire pour l’accessibilité.

« Votre compétition de speedrunning n’a pas besoin d’être limitée par des normes de compétition héritées des compétitions physiques traditionnelles pour personnes valides comme les sports professionnels. Nous pouvons et devons choisir une autre voie », a écrit Vulajin dans un tweet de suivi.

La majorité des réponses au changement sont positives, plusieurs joueurs citant les blessures à la main comme leur principale préoccupation avec le speedrun Metroid Dread. Cependant, il y a également eu des détracteurs qui craignent que les speedrunners «traditionnels» soient obligés d’utiliser le turbo pour concourir, ou qui pensent que le brassage est une compétence légitime et que les speedrunners qui sont meilleurs devraient récolter les avantages sur ceux qui ne peut pas écraser aussi efficacement.

Cependant, l’idée que le turbo puisse donner à quiconque l’utilise un véritable avantage concurrentiel semble discutable. Actuellement, toutes les courses turbo sur la carte Metroid Dread sont dans les temps moyens pour les speedruns soumis avant que le turbo ne soit autorisé. Par exemple, le temps de Vulajin dans la catégorie Any% No Major Glitches pour le jeu, 1 heure 43 minutes 28 secondes, est actuellement le run le plus rapide pour utiliser le turbo, mais seulement le 20e dans cette catégorie au total. Après tout, même si un contrôleur turbo automatise l’aspect d’écrasement des boutons d’une course, il faut toujours des compétences considérables pour maîtriser et exécuter les techniques nécessaires pour décrocher une place convoitée dans les classements.

Espérons que d’autres communautés de speedrunning envisageront de suivre l’exemple de Metroid Dread.