Les Metropolitanos confirment leur passage pour la phase de groupes de la Copa Sudamericana

04/09/2021 à 06:00 CEST

. / Caracas

le Métropolitains a gagné ce jeudi pour 0-1 à Puerto Cabello dans un duel de clubs vénézuéliens, avec un but de l’attaquant Marco Bustillos, et l’équipe de la capitale a confirmé son billet pour la phase de groupes de la Copa Sudamericana, dont cette édition a un nouveau format. Bustillos il a marqué le seul but du match à la 28e minute, quand il a pris de l’avance sur ses marqueurs et a terminé une passe basse du côté gauche du milieu de terrain Luis Martell dans la zone. Le but a rendu justice au match joué par les deux équipes jusque-là et a porté l’avantage général de Metropolitanos à 0-3 – ils ont remporté le match aller 2-0 – ce qui a fini par enterrer les espoirs de Puerto Cabello de transcender. Cependant, le lourd 0-3 n’a pas empêché l’équipe locale de chercher, avec plus d’envie que d’idées, un but en seconde période, notamment avec les stages de l’habile milieu de terrain Matías Lacava, avec une bonne action malgré le résultat négatif que son équipe récolté.

Cependant, Puerto Cabello n’a pas réussi à perturber le but des Metropolitanos avec un réel danger, même pas dans les 20 dernières minutes du match, quand ils ont joué avec une supériorité numérique pour le l’expulsion du gardien de but en visite, Giancarlo Schiavone, pour un double avertissement.

Grâce à ce résultat, Metropolitanos accompagnera Aragua alors que l’autre équipe vénézuélienne s’est qualifiée pour la nouvelle phase de groupes de la Copa Sudamericana. Aragua a scellé son billet mercredi après avoir battu Mineros 1-2 et laissé un total de 2-2 dans la clé. Ce marqueur a favorisé Aragua pour avoir marqué deux fois en tant que visiteur.

Désormais, les équipes vénézuéliennes rencontreront leurs prochains rivaux ce vendredi, lorsque le tirage au sort de la phase de groupes du tournoi aura lieu à Asunción, au Paraguay.