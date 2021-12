Les Mets acceptent de signer un contrat avec l’ancien lanceur des Dodgers

Le lanceur vénézuélien, Jésus Vargaoui, d’accord votre solidifier avec les Mets de New York pour un Contrat des ligues mineures avant la saison 2022 du MLB, coupant les ponts avec Dodgers de Los Angeles, l’organisation qui l’a initialement signé.

Selon un rapport de Jacob Resnick, Mets de New York et Jesús Vargas ont conclu un accord pour signer un contrat de Ligue mineure vers la saison 2022, laissant ainsi l’organisation des Dodgers à laquelle il a appartenu pendant cinq ans dans sa carrière, étant un contrat qui montre que les Queens cherchent également à se renforcer leurs fermes malgré la grève de la MLB.

Vargas, 23 ans et avec cinq saisons d’expérience dans les affiliés des Dodgers, il faisait également partie de l’équipe du Venezuela des moins de 23 ans qui a été sacrée championne du monde dans la catégorie susmentionnée et participe également à la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) avec le Leones del Caracas, un droitier intéressant qui prend son envol, et qui peut bientôt faire le grand saut en Ligue Majeure avec ces Mets.

Les #Mets ont signé un contrat avec le RHP Jesus Vargas, âgé de 23 ans. Vargas a lancé cinq saisons dans l’organisation des Dodgers, affichant une MPM de 3,65 et atteignant High-A en 2021. – Jacob Resnick (@Jacob_Resnick) 9 décembre 2021

Numéros de ligue mineure

De 2015 à 2021 chez les mineurs, le désormais lanceur des Mets a enregistré une note de 23-16 et une MPM de 3,65, se démarquant comme partant dans les affiliés de la Dodgers affichant 223 retraits au bâton et un WHIP de 1,13 en 68 matchs.

Après cette signature, les Mets de New York ont ​​nommé le Vénézuélien Jésus Vargas à Binghamton Rumble Ponies, équipe Double A de l’organisation Big Apple.

Photo : Avec la permission des huards des Grands Lacs / CLBLL