Les Mets continuent de glisser et les Yankees prennent vie, ainsi que Branden Tierney

JJ commence en discutant des Mets, qui continuent de baisser et risquent de perdre leur avance sur NL East (1:52). Ensuite, il entre dans les solides micros des agences libres des Knicks (6h30), puis il prédit que les Yankees doivent gagner gros cette semaine pour s’assurer une place de joker (12h39). Ensuite, JJ réagit aux messages vocaux de certains auditeurs et fait des anecdotes hebdomadaires (16h55) avant de discuter avec Brandon Tierney des Knicks, des Jets et des cotes de paris pour la prochaine saison de la NFL (40h18).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Hôte : John Jastremski

Invités : Brandon Tierney

Producteur : Stefan Anderson

S’abonner: Spotify