Les Mets continuent de retarder les débuts de Carlos Carrasco ⋆ .

Le passage de Carlos Carrasco sur la liste des blessés des 60 jours plus tôt cette semaine a officiellement repoussé ses débuts aux Mets au moins jusqu’à la fin du mois de mai.

Le directeur général par intérim, Zack Scott, a prolongé ce calendrier encore plus loin samedi, affirmant que le retour prévu de Carrasco au monticule n’était probablement «pas une chose au début de juin» alors que le droitier continue de se remettre de la déchirure des ischio-jambiers qu’il a souffert à la mi-mars.

«Il est difficile de savoir exactement quand. De toute évidence, nous l’avons mis sur les 60 jours, ce qui établit un meilleur scénario pour début juin. Qu’il réussisse ou non, je dirais qu’il est probablement dans notre intérêt de ralentir », a déclaré Scott avant le match de samedi contre les Diamondbacks. «Ce gars est vraiment impressionnant en tant que personne, en tant que compétiteur. Il est vraiment dur, il a vécu beaucoup de choses dans sa carrière, il se soucie beaucoup et il veut désespérément prendre le ballon, ce que je respecte et apprécie vraiment. Avec des joueurs comme ça, nous devons nous assurer que nous faisons attention qu’il n’essaie pas de pousser trop tôt.

«J’hésite donc à mettre des délais exacts, mais je suppose que ce n’est pas un début de juin, dans la mesure où nous voulons nous assurer que nous faisons cela bien par lui, et aussi par l’équipe. C’est le but là-bas, s’assurer qu’à son retour, il est de retour pour de bon.

Scott a déclaré que c’était «définitivement un soulagement» que l’as Jacob deGrom soit «prêt à rouler» pour commencer la finale de la série de dimanche après avoir raté son départ précédent avec une inflammation lat droite.

Selon Scott, les Mets espèrent également que les lanceurs blessés Seth Lugo (coude) et Noah Syndergaard (chirurgie Tommy John) sont «prêts dans une semaine environ» à commencer les affectations de réadaptation des ligues mineures. Le retour de Lugo est toujours prévu pour la fin mai, avec celui de Syndergaard «quelque part en juin».

Carrasco, 34 ans, qui a été obtenu lors de l’accord intersaison qui a importé l’arrêt-court Francisco Lindor de Cleveland, se rapprochait du début d’une mission de réadaptation ce week-end jusqu’à ce que l’équipe annonce jeudi qu’il avait subi un revers.

“Dans le cadre d’une progression de réadaptation typique, en particulier avec les blessures des tissus mous, à un moment donné, vous devez pousser le joueur pour voir où sont ses limites”, a déclaré Scott. «Beaucoup de ces types de blessures, leur progression est basée sur la rétroaction. Vous pouvez regarder des IRM toute la journée, mais beaucoup de blessures, nous augmentons l’intensité et voyons en quelque sorte comment la personne y réagit

«On parlait de lui faire une sortie de désintoxication ou de commencer sa progression de désintoxication dans les jeux. Ça n’arrivera pas, ça va attendre un moment. Je ne vais pas mettre de calendrier là-dessus, car c’est une estimation basée sur ce qu’il ressent, comment il réagit. Mais nous allons reculer un peu sur les ischio-jambiers maintenant.