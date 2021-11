Les Mets embauchent un ancien cadre des Yankes and Angels en tant que manager

Les Mets de New York a confirmé la signature du vétéran pour 4 ans Billy eppler, qui sera le directeur général de l’équipe dans le MLB.

Les Angels ont licencié Eppler après la saison 2020, et il avait récemment pris un emploi pour aider à diriger la division de baseball chez WME (William Morris Endeavour Entertainment).

Avant de rejoindre les Angels, Eppler était une étoile montante du front office des Yankees, travaillant avec Brian Cashman.

Pendant le séjour d’Eppler à Los Angeles, les Angels ont signé Mike Trout pour une prolongation de 12 ans, signé la superstar à double sens Shohei Ohtani, échangé pour Andrelton Simmons et signé Anthony Rendon.

Billy Eppler a officiellement nommé #Mets GM ce soir. @MLBNetwork – Jon Morosi (@jonmorosi) 19 novembre 2021

Mais malgré les nombreux ajouts de grands noms que les Angels ont faits pendant le mandat d’Eppler, ils ont terminé en dessous de 0,500 et hors des séries éliminatoires au cours de chaque saison qu’Eppler était en charge, leur total de victoires le plus élevé étant de 80 (à la fois en 2017 et en 2018).

Alors qu’Eppler a pris la chute après la saison 2020 pour les luttes des Angels, on pense que le propriétaire Arte Moreno était à blâmer pour une grande partie de ce qui a mal tourné.

