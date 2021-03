Les Mets espèrent que le joueur de champ intérieur de Jonathan Villar pourra figurer sur l’alignement du jour d’ouverture ⋆ .

PORT ST. LUCIE – La douleur à l’aine de Jonathan Villar a limité ses mouvements ces derniers temps, mais les Mets espèrent toujours qu’il fera partie de la liste de la journée d’ouverture.

Le vétéran de terrain a connu une gêne avec l’aine lors des exercices intérieurs la semaine dernière, selon le manager Luis Rojas, mais pourrait encore voir de nouvelles actions dans la Ligue de pamplemousse.

« Il est possible qu’il y soit lundi », a déclaré Rojas après la victoire 8-3 des Mets sur les Astros samedi.

Rojas a déclaré que la préférence était de laisser Villar commencer un match, lui donnant le temps de s’échauffer. Le manager a déclaré qu’il ne pensait pas en termes de liste des blessés pour Villar, qui donne aux Mets de la profondeur au deuxième but, à l’arrêt-court et au troisième but. Villar prendra peut-être un entraînement au bâton dimanche pour tester l’aine.

«Il a très bien répondu au traitement quotidien», a déclaré Rojas. «Lorsque des choses surgissent aussi tard au camp, vous devez être prudent. Nous voulons partir prêts, mais en même temps, nous voulons partir en bonne santé. »

Jonathan Villar.

Rojas, 39 ans, a déclaré qu’il n’avait pas reçu le vaccin COVID-19, mais qu’il s’attend à ce qu’il le soit. Mais il ne sait pas quel pourcentage de ses joueurs suivra.

« Cela n’a vraiment pas été un gros sujet ici », a déclaré Rojas. «Je n’ai pas parlé aux joueurs. Parmi les entraîneurs, nous avons discuté et je pense que tous les entraîneurs ont dit «ouais». Certains d’entre eux l’ont eu à cause de leurs conditions qui les placeraient dans la catégorie à haut risque, donc certains d’entre eux ont eu les deux vaccins ou le premier, mais avec les joueurs, je n’ai pas encore eu cette conversation.

L’entraîneur de frappe Chili Davis et l’entraîneur de troisième base Gary DiSarcina font partie de ceux qui ont indiqué qu’ils avaient reçu le vaccin.

Arodys Vizcaino a lancé un entraînement au bâton en direct ces derniers jours, selon Rojas, mais les officiels de l’équipe veulent le voir jouer deux jours consécutifs avant d’envisager une prochaine étape. Le releveur droitier, qui a eu une gêne au coude la semaine dernière, a été impressionnant ce printemps en tant qu’invitation dans une ligue mineure.

Drew Smith, arrêté en raison de douleurs à l’épaule, n’est pas encore revenu à lancer depuis un monticule.