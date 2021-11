Les Mets font une offre juteuse au vétéran Max Scherzer

Les Mets de New York ils lui ont fait un offre super juteux à 3 fois Cy Young, Max Scherzer, qui est censé prendre une décision prochainement dans le MLB.

Selon Jon Morosi, les Mets offrent plus de 40 millions par saison à Scherzer, environ 120 millions pour 3 saisons, un contrat historique jamais vu qui dépasserait celui de Trevor Bauer.

Au cas où Scherzer accepte, à la fin dudit contrat, il aurait gagné environ 364 millions, tandis que Gerrit Cole, malgré la signature du contrat le plus cher de l’histoire du jeu, mettrait fin à son contrat avec environ 336 millions avec 37 ans, tout comme Scherzer , selon comment il est à ce moment-là, il pourrait dépasser Scherzer.

Les #Mets ont fait à Max Scherzer une offre pluriannuelle à 40 millions de dollars par saison, confirme une source. Dans certaines versions discutées, la valeur totale serait de 120 millions de dollars sur 3 ans. @martinonyc a été le premier à rapporter un chiffre de 40 millions de dollars par an. @MLBNetwork @MLB – Jon Morosi (@jonmorosi) 29 novembre 2021

Simple à penser.

Les Mets sont avec Max Scherzzer avec la même situation qu’ils avaient la saison dernière avec Trevor Bauer, qui cherchait un contrat où il gagnerait beaucoup d’argent annuellement, mais pas plus de 4 saisons, c’est le même cas de Scherzer seulement avec plus de qualité et plus vieux.

Raisons pour lesquelles il devrait signer avec les Mets.

Il n’aura pas la pression d’être la « super acquisition » des Mets car il arrivera aussi avec d’autres firmes comme Eduardo Escobar, Starling Marte et Mark Canha.

De plus, il ne sera pas le « seul lanceur vedette » qui devra faire les frais de la rotation, puisqu’il y a le meilleur lanceur considéré de la MLB, Jacob deGrom.

Les statistiques du vétéran 2021 avec 14 victoires et 3 défaites, 2,46 MPM en 179,1 manches avec 236 retraits au bâton, se classent au deuxième rang des votes de NL Cy Young.

Scherzer a semblé favoriser la côte ouest (#Dodgers, #Angels). Les équipes impliquées dans d’autres SP sentent que ces équipes n’iront pas au-delà de 2 ans garantis. Alors, la route des Mets vers Scherzer est-elle un contrat stupéfiant de 2 ans ou un pacte record de 3 ans ? – Joel Sherman (@ Joelsherman1) 29 novembre 2021