Les Mets ont battu les Marlins à deux reprises

01/09/2021 à 7h45 CEST

.

Le frappeur portoricain Javier Báez a couru à la maison du premier pour la course finale du match avec un simple de Michael Conforto, et a remporté les applaudissements des fans mardi, qu’il a insulté quelques jours auparavant, en victoire 6-5 des Mets de New York sur les Marlins de Miami. Dans la reprise d’une réunion suspendue par la pluie le 11 avril, les Mets ont marqué cinq points dans la dernière manche et l’ont remporté lorsque Baez a marqué après une erreur des Marlins.

Baez a été hué lorsqu’il a frappé à la huitième manche, quelques heures après s’être excusé d’avoir révélé dimanche qu’un geste de célébration du pouce vers le bas récemment utilisé par l’équipe était une attaque contre les fans qui sifflaient dans le club en difficulté. Mais les fans ont scandé le nom de Baez lorsqu’il est ressorti au neuvième et a choisi le champ intérieur pour porter le score à 5-4.

Le triomphe a été attribué au starter dominicain Jeurys Familia (8-3) dans un épisode. Pour les Marlins, la défaite a été imputée par le plus proche Dylan Floro (5-5) en accordant deux coups sûrs et un point.

Lors du deuxième match de la journée, le Ranger Michael Conforto a sorti le ballon du terrain et les Mets ont encore battu les Marlins 3-1. La victoire était le match régulier de la journée, après que les deux équipes ont repris celui qui avait été reporté. Dans le quatrième épisode, Conforto (10) a emmené le ballon de l’autre côté de la clôture, emmenant un coéquipier en circulation.

Au monticule, la victoire a été marquée par le relève Aaron Loup (4-0) dans les deux tiers de la manche. Pour les Marlins, la défaite est revenue au partant Edward Cabrera (0-1) en quatre manches complètes.

Akin gagne à nouveau pour les Orioles

Le partant Keegan Akin a accordé un point en cinq manches et a remporté des départs consécutifs pour la première fois, Ramón Urías a pris une double avance en sixième manche et les Orioles de Baltimore ont battu les Blue Jays de Toronto 4-2, pour qui le joueur de premier but dominicain Vladimir Guerrero Jr. a de nouveau frappé un coup de circuit. Akin (2-8) a accordé deux coups sûrs, trois buts sur des buts et cinq retraits sur des prises. Le lanceur gaucher a accordé un point en sept manches dans une victoire contre les Angels de Los Angeles jeudi pour sa première victoire de la saison.

Pour les Blue Jays, le joueur de premier but dominicain Vladimir Guerrero Jr. (39 ans) est revenu pour sortir le ballon du terrain. Le Dominicain a ajouté son troisième circuit en seulement deux jours, après en avoir frappé deux lundi. Ses 39 circuits le maintiennent dans la compétition pour les meilleurs de la ligue, terminant deuxième derrière le Japonais Shohei Ohtani, qui en a 42. Guerrero Jr., a envoyé le ballon à la rue en fin de sixième manche, sans coéquipiers. sur les pistes lorsqu’il a trouvé les terrains du relève portoricain Jorge López, sans aucun retrait dans l’épisode.

La défaite a été portée par le partant sud-coréen Hyun Jin Ryu (12-8) en cinq manches 2/3. Les Blue Jays ont ainsi vu leur séquence de trois victoires consécutives interrompue.

Arozarena frappe un coup de circuit et les Rays continuent de récolter des victoires

Le ranger cubain Randy Arozarena, l’arrêt-court recrue dominicaine Wander Franco et Les Rays de Tampa Bay ont remporté leur neuvième match consécutif en battant les Red Sox de Boston 8-5, qui a retiré son arrêt-court Xander Bogaerts en raison d’un test positif pour COVID-19. Les Rays comptent 36 matchs au-dessus de 0,500 à 84-48, le meilleur de la franchise. Bogaerts a frappé un simple RBI dans la première manche, mais a été remplacé en défensive dans la seconde.

Il a été annoncé avant le match que le releveur de Boston Hirokazu Sawamura avait été testé positif, car une vague de virus qui a commencé la semaine dernière continue d’avoir un impact quotidien sur les Red Sox, qui sont en compétition pour les séries éliminatoires.

Arozarena (18) a fait rebondir le ballon sur le terrain lors de la deuxième manche sans coureurs devant, chassant les lancers du partant Brad Peacock avec un retrait dans l’épisode.

Au monticule, la victoire a été attribuée au partant Ryan Yarbrough (8-4) en six manches. Pour les Red Sox, la défaite était Peacock (0-1) en 2 2/3 manches.

Chapman maintient l’athlétisme à la recherche d’un joker

Le joueur de troisième but Matt Chapman est devenu un joueur clé en frappant deux circuits et a mené le Athlétisme d’Oakland à une victoire dans un effort pour atteindre les séries éliminatoires, battre les Tigers de Détroit 9-3. Oakland est toujours en lice pour une wild card après avoir remporté son troisième match consécutif après avoir perdu six matchs de suite. Chapman (23 ans) a frappé des quatre coins dans la troisième manche menant un coureur devant, et dans la neuvième manche, il a fait rebondir le ballon hors du terrain, en solo.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le relève vénézuélien Deolis Guerra (3-1) en une et une troisième manche. Pour les Tigres, le perdant était le partant Tarik Skubal (8-12) dans un travail de cinq rondes.

Les Tigers ont perdu quatre matchs consécutifs, marquant un total de huit points dans ces défaites.

Rosario frappe deux circuits et entre dans l’histoire dans les majeures

L’arrêt-court dominicain Amed Rosario a réussi deux coups de circuit et est devenu le premier joueur à marquer 5 points contre 5 avec cinq points produits, un coup de circuit à l’intérieur du parc et un autre au-dessus de la clôture, et les Indians de Cleveland ont battu les Royals de Kansas City 7-2. Rosario a obtenu les cinq premiers points produits de sa carrière et a égalé un sommet en carrière pour les coups sûrs. Le Dominicain est le premier joueur depuis au moins 1920, lorsque les points produits sont devenus une statistique officielle, à obtenir 5 points sur 5 avec cinq points produits et les deux types de circuits dans le même match. Rosario (10) a fait rebondir le ballon sur le terrain en première manche contre les lancers du partant Jakob Junis sans coéquipiers devant. Dans la septième manche, il s’est reconnecté à fond, menant un homme en circulation contre le streamer de relais Kyle Zimmer.

Au monticule, la victoire a été attribuée au partant Zach Plesac (9-4) en sept manches. Pour les Royals, la défaite est revenue à Junis (2-4) en quatre épisodes et deux tiers.

Grandal et Abreu frappent des circuits contre les Pirates

Deux Cubains, le receveur Yasmani Grandal et le joueur de premier but José Abreu, ont chacun frappé des circuits et Les White Sox de Chicago ont défait les Pirates de Pittsburgh 4-2 en match de série interligues. Les White Sox (77-56), qui détiennent une avance de 10 matchs dans l’AL Central, ont gagné pour la quatrième fois en cinq matchs. Les Pirates (48-84) ont perdu pour la quatrième fois en six.

Grandal (18) a réussi un retour complet dans le deuxième hors-terrain du démarreur solo Bryse Wilson sans aucun retrait dans l’épisode. Grandal, qui a frappé un circuit en solo pour commencer le deuxième, atteint 0,500 (7 sur 14) avec quatre circuits et 11 points produits en quatre matchs depuis son retour de la liste des 10 jours désactivés.

Pendant ce temps, son compatriote Abreu (28 ans) a également envoyé le ballon au fairway en troisième manche, seul, punissant les lancers de Wilson, avec deux retraits. Abreu a frappé son 28e home run en troisième. Il a terminé avec une moyenne au bâton de 0,330, 10 circuits et 25 points produits en 28 matchs en août.

La victoire a été attribuée au soulagement Michael Kopech (4-2) dans le travail d’un épisode. Pour les Pirates, le vaincu était Wilson (2-6) en une manche.

Harper maintient les Phillies en compétition pour une wild card

Le ranger Bryce Harper a frappé le premier simple contre son ancienne équipe dans le cadre d’une sixième manche de six points, le receveur vénézuélien Rafael Marchán, le ranger Andrew McCutchen et le frappeur de pincement Brad Miller ont frappé deux points de circuit, et les Phillies de Philadelphie ont battu les Nationals de Washington 12-6. Les Phillies, qui ont marqué au moins sept points en six matchs consécutifs pour la première fois depuis juin 1933, se sont déplacés à moins de 2,5 matchs des Reds de Cincinnati dans la course pour le deuxième wild card de la NL. Philadelphie s’est améliorée à 8-1 au Nationals Park cette saison. Avec leur victoire, les Phillies en ont ajouté cinq d’affilée. Marchán (1) a frappé son premier home run, servant le ballon en sixième manche, avec un coureur devant.

La victoire a été remportée par le partant Bailey Falter (2-0) en une manche et deux tiers. Pour les Nationaux, le perdant a été le partant Patrick Corbin B. Falter (2-0) en une manche et deux tiers.

Les Nationals sont allés 7-20 en août, leur pire mois complet depuis 5-16 en avril 2009.