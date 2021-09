Les Mets ont battu les Nats en 10 manches pour une cinquième victoire consécutive

Kevin Pillar a marqué deux avec un doublé en 10e manche et les Mets de New York ont ​​récupéré après avoir perdu une avance tardive pour battre les Nationals de Washington 6-2 vendredi soir pour leur cinquième victoire consécutive.

Pete Alonso a marqué un simple pour marquer le coureur automatique Francisco Lindor en tête du 10e, et le doublé de Pillar contre Austin Voth (3-1) a porté l’avance à 5-2. Jonathan Villar a ajouté un autre single RBI avant que Jeurys Familia ne lance un 10e sans faute.

La poussée a renfloué le plus proche Edwin Díaz (5-4), qui a accordé deux points en neuvième, le premier qu’il a accordé depuis le 6 août.

“Comme vous pouvez l’imaginer, c’est génial. C’est génial d’arnaquer (cinq) de suite”, a déclaré Alonso.

Les Mets ont quatre matchs derrière Cincinnati pour la deuxième place de wild card et quatre matchs derrière Atlanta pour la tête de la NL East. Leur séquence de cinq victoires consécutives n’inclut pas une victoire complétée mardi lors de la reprise d’un match du 11 avril reporté par la pluie contre Miami.

Juan Soto a frappé un circuit en solo à gauche, son 24e, sur le premier lancer de Díaz pour porter le score à 2-1.

Díaz a fait marcher Ryan Zimmerman sur quatre lancers. Andrew Stevenson, qui a couru pour Zimmerman, a ensuite marqué du premier au doublé de Riley Adams.

Le lancer à la maison a forcé le receveur des Mets Chance Sisco à remonter la ligne de troisième but et à se placer sur le chemin de Stevenson. Le genou de Stevenson a percuté Sisco, forçant Stevenson dans les airs et au large du marbre. Il sauta en arrière pour toucher l’assiette et l’attacher tandis que Sisco se tordait de douleur. Sisco a été remplacé par Patrick Mazeika.

La victoire a aidé New York à améliorer son écart catégorique à domicile : les Mets ont une fiche de 41-27 cette saison au Citi Field et de 26-40 sur la route.

“Nous devons juste gagner tous les matchs possibles”, a déclaré Alonso. “Peu importe le classement, nous ne pouvons contrôler que ce que nous pouvons contrôler.”

Washington a perdu six matchs consécutifs. Les Nationaux ont une fiche de 7-22 depuis leur liquidation à la date limite des échanges du 31 juillet.

“Les gars sont en compétition”, a déclaré le directeur des Nationaux Dave Martinez. “Maintenant, nous devons terminer. Nous devons commencer à gagner certains de ces matchs.”

Le simple de Michael Conforto a conduit Javier Báez pour donner l’avantage aux Mets 1-0 en seconde. Le triple d’Alonso a marqué Brandon Nimmo en troisième.

Rich Hill a lancé six manches sans but, en a retiré quatre sur des prises, a marqué deux buts et a accordé trois coups sûrs pour New York.

Le partant de Washington Sean Nolin a accordé deux points mérités en cinq manches. Il en a retiré trois.

“Il y a des hauts et des bas dans la saison et pour le moment, nous cherchons juste à finir en force”, a déclaré Alonso.

DAVEY DOULOUREUX

Martinez était de retour dans la pirogue vendredi après avoir subi une “intervention” à la cheville jeudi matin. Martinez a utilisé des béquilles pour atteindre son perchoir de banc préféré pour gérer le jeu, puis s’est assis avec sa jambe dehors et un plâtre doux autour de son pied gauche. L’entraîneur du banc Tim Bogar a dirigé les championnats nationaux jeudi soir et s’est occupé des tâches de gestion sur le terrain, comme les changements de lanceur, vendredi.

SALLE DES FORMATEURS

Nationaux : RHP Kyle McGowin (coude droit) a été placé sur la liste des blessés des 10 jours. McGowin a ressenti quelque chose de “bizarre” dans son coude droit lors d’une séance d’enclos des releveurs jeudi, selon Martinez. Une IRM a révélé une entorse du LUC. McGowin verra un spécialiste avant de déterminer les prochaines étapes. Kyle Finnegan a été réintégré de la liste de paternité pour prendre la place de McGowin.

Mets: OF Dominic Smith a été placé sur la liste des personnes en deuil vendredi. Le releveur nouvellement acquis Brad Hand a été activé pour prendre la place de Smith. Le calendrier du retour de Smith est inconnu. Le manager Luis Rojas a déclaré que Smith était “entre les deux” pour rejoindre sa famille, mais a décidé de partir vendredi matin.

SUIVANT

Mets : Le RHP Marcus Stroman (9-12, 2,85) lancera le match d’ouverture des Mets samedi. Tylor Megill (2-3, 4.04) lancera le deuxième match.

Nationaux : RHP Erick Fedde (6-9, 5,08 ERA) lancera le premier match samedi. Washington n’a pas encore déterminé son titulaire de samedi soir.