Les Mets ont trois finalistes pour manager

Les Mets de New York ont ​​trois (3) finalistes pour le poste de directeur en MLB. Puis pareil.

Finalistes

Buck Showalter (agent libre) Joe Espada (entraîneur de banc des Houston Astros) Matt Quatraro (entraîneur de banc des Rays de Tampa Bay)

Finalistes des managers des Mets : Showalter, Espada, Quatraro – Jon Heyman (@JonHeyman) 12 décembre 2021

Steve Cohen

Selon Jon Heyman lui-même, Steve Cohen, le propriétaire, entrera désormais dans le processus d’entretien pour son manager des Mets.

Buck Showalter et Joe Espada sont deux des finalistes pour le poste de direction des Mets. Il y aurait également un 3e finaliste. Le propriétaire Steve Cohen va maintenant entrer dans le processus d’entrevue. @ Joelsherman1 et @KenDavidoff dessus – Jon Heyman (@JonHeyman) 12 décembre 2021

Interviewer

Selon Joel Sherman, Espada, Showwalter et Quatraro seront interviewés à New York cette semaine et les Mets devraient sélectionner leur manager à la fin de la semaine.

Espada, Showwalter, Quatraro seront chacun interviewés à New York cette semaine. L’attente est qu’un manager sera choisi par les #Mets d’ici la fin de la semaine – Joel Sherman (@ Joelsherman1) 12 décembre 2021

Cette semaine, les Mets ont demandé à la Major League Baseball la permission d’interviewer Joe Espada et Matt Quatraro.

