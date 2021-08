Les Mets perdent contre les humbles Nationaux alors que les chauves-souris vont très tranquillement ⋆ .

Au moins, les Mets ne se font plus bousculer par les Giants et les Dodgers.

Bienvenue dans le soi-disant ventre du calendrier, les Nationaux, qui (avec les Marlins) représentent théoriquement une chance pour les Mets de prendre de l’élan et au moins de rendre le mois de septembre intéressant.

Mais vendredi, ces Nats dépouillés auraient tout aussi bien pu être les centrales électriques de NL West de Los Angeles et de San Francisco qui ont frustré les Mets au cours des deux dernières semaines. Avec leurs chauves-souris mortes, les Mets ont perdu 2-1 à Citi Field pour une quatrième défaite consécutive et 19e en 25 matchs.

Les Mets (61-67) ont réussi quatre coups sûrs et un seul après le circuit de Javier Baez en quatrième manche. Dans le balayage de trois matchs contre les Giants pour commencer ce homestand, les Mets ont marqué quatre points au total.

Pour les Mets, il s’agissait du premier de 15 matchs consécutifs contre les Nationals et les Marlins (deux équipes qui ont commencé vendredi avec un total de 41 matchs en dessous de 0,500). Les Mets ont terminé 2-11 contre les Dodgers et les Giants, faisant basculer leur saison en chute libre – les Braves détenaient une avance de 7 ¹/₂ de match sur eux dans l’Est de la NL au début du jeu.

Michael Conforto et les Mets ont perdu les Nationals vendredi soir.Robert Sabo

Michael Conforto, JD Davis et Dominic Smith ont combiné sept retraits au bâton contre le droitier Paolo Espino et l’enclos des releveurs de Washington. Le simple bloop de Jeff McNeil au huitième a mis fin à une série de 13 frappeurs consécutifs des Mets.

Kyle Finnegan a permis à Baez de frapper dans un double jeu de fin de match après que Pete Alonso ait marché en tête du neuvième et que Francisco Lindor ait touché le choix d’un joueur défensif, forçant Alonso à sortir au deuxième.

Rich Hill a gardé les Mets proches en accordant deux points mérités sur cinq coups sûrs avec huit retraits au bâton en cinq manches. Le total des retraits au bâton était le plus élevé de Hill à ses sept départs pour les Mets.

La seule manche lente de Hill a été la troisième, lorsqu’il a chargé les buts avec personne à l’extérieur et a accordé deux points. Juan Soto a inscrit le premier point avec un retrait au sol et le simple RBI de Josh Bell a donné une avance de 2-0 aux Nationals. Le gaucher a récupéré pour retirer Carter Kieboom et Lane Thomas sur des prises, laissant le coureur au troisième but bloqué. Le rallye des Nationaux a commencé avec un premier single du lanceur, Espino. Victor Robles a ensuite été touché par un lancer avant que le single d’Alcides Escobar ne charge les buts.

Le circuit de Baez au quatrième a réduit le déficit des Mets à 2-1. L’explosion était son 25e de la saison et le troisième depuis qu’il a rejoint les Mets à la date limite des échanges. Baez est entré 5 pour 15 (0,333) depuis son retour de la liste des blessés avec des spasmes au dos.

Lindor a apporté de l’énergie au stade lors de la première manche avec un triple à deux retraits, mais Baez a frappé pour le bloquer. Le single de Tomas Nido en tête du troisième a également été gaspillé.