Les Mets réfléchissent au cogneur japonais Seiya Suzuki

Les Mets sont au moins en train de « divertir » l’idée d’ajouter un voltigeur et il y a un nouvel agent libre sur le point d’arriver sur le marché.

Seiya Suzuki, un cogneur de 27 ans, devrait être posté par son équipe actuelle, la Hiroshima Toyo Carp, lundi.

Pour l’instant, la date limite de signature pour les équipes de la MLB serait le 22 décembre, mais ce chiffre changera une fois la convention collective expirée le 2 décembre.

Cela ne donnerait aux équipes que 10 jours pour signer Suzuki avant qu’un arrêt de travail ne gèle le sport. Selon Joel Sherman du Post, Suzuki obtiendrait les 20 jours restants à la fin du verrouillage prévu.

Comment cela impacte Suzuki reste à voir.

Il a frappé 26 circuits pour Hiroshima la saison dernière et, avec le départ attendu de Michael Conforto du Queens après que Conforto a rejeté l’offre de qualification de 18,4 millions de dollars des Mets, ils auront un trou à combler.

Le voltigeur japonais Seiya Suzuki sera affecté le lundi 22 novembre 2021 par son club japonais.AP

Les Mets pourraient également faire une course à Starling Marte et l’insérer dans le champ central.

Lors de sa conférence de presse d’introduction, le nouveau directeur général Billy Eppler a souligné l’importance d’ajouter à la rotation de départ, en particulier à la suite de la défaite de Noah Syndergaard contre les Angels après que le droitier ait également refusé l’offre de qualification.

« Nous allons avoir des ressources derrière nous », a déclaré Eppler. «Nous avons eu un joueur qui a signé ailleurs, à Noah, et nous voulons juste vraiment renforcer la profondeur globale. Nous allons divertir les choses dans le champ extérieur et divertir les choses dans le champ intérieur. »

Des sources de l’industrie ont indiqué que Suzuki pourrait obtenir un contrat de trois à cinq ans et de 7 à 10 millions de dollars par an.

La nouvelle convention collective et son impact sur la masse salariale et la taxe sur l’équilibre concurrentiel joueront sans aucun doute un rôle dans ce que Suzuki – et le reste de la récolte actuelle d’agents libres – reçoit à chaque fois que les transactions reprennent.

Un retour pour Conforto n’est pas complètement hors de question, mais il pense pouvoir trouver une meilleure offre ailleurs, les Phillies et les Mariners devant dépenser librement pour l’aide sur le terrain.

Les deux équipes, ainsi que les Rangers, les Braves et d’autres, seraient également intéressés par Suzuki.

Kris Bryant, Nick Castellanos et Chris Taylor sont également disponibles, mais Castellanos et Taylor ont décliné les offres de qualification, ce qui signifie que les Mets devraient abandonner le choix n ° 14 au repêchage de l’année prochaine pour signer l’un ou l’autre.

Le président de l’équipe, Sandy Alderson, a déjà déclaré que les Mets préféreraient ne pas signer un agent libre qui coûterait un choix au repêchage.

Suzuki, évidemment, ne tomberait pas dans cette catégorie. Il a également volé 25 bases en 2020.

Avec le lock-out imminent qui se profile – et l’équipe a toujours besoin d’un manager après que le contrat de Luis Rojas n’a pas été renouvelé après la saison – cela peut prendre un certain temps pour que le champ extérieur s’installe, d’autant plus que Brandon Nimmo semble être le seul voltigeur sur la liste a assuré une place la saison prochaine.

Et avec le lancement du seul marché qui évolue rapidement pendant l’intersaison, les Mets peuvent choisir de commencer par là lorsqu’il s’agit d’améliorer l’intersaison.