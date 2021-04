Les Mets remportent une victoire controversée alors que Michael Conforto se penche apparemment sur le terrain ⋆ .

Alexa, joue à «Lean On Me».

Les Mets ont remporté une victoire de 3-2 lors de leur match d’ouverture à domicile jeudi, mais, à la manière typique des Mets, cela s’est accompagné de deux traits dramatiques et d’une controverse en partie.

Avec les buts chargés, un retrait et un match nul avec Michael Conforto, le voltigeur des Mets s’est apparemment penché sur un terrain dans la zone de frappe, ce qui aurait été bon pour Strike 3 et le n ° 2. Au lieu de cela, les arbitres ont décidé que Conforto a été touché par un lancer, forçant à la maison la course gagnante.

Bien que le jeu puisse être révisé pour savoir si le ballon l’a réellement frappé – ce qu’il a fait – l’intention de Conforto ne peut pas être examinée.

Mais comme c’est la règle, le joueur doit faire un effort pour s’éloigner du terrain. Conforto, à la place, a apparemment sorti son bras pour entrer en contact avec le ballon. Jeu terminé. Certains ont émis l’hypothèse que Conforto était dupe du terrain, ce qui pourrait être le cas.

Pour rendre les choses plus intéressantes, l’arbitre du marbre Ron Kulpa semblait vouloir appeler Conforto pour un retrait au bâton, mais il a changé d’avis.

Les arbitres ont le pouvoir de conférer et d’annuler l’appel, même si l’intention de Conforto n’est pas une décision révisable. Le livre de règles stipule également que si une balle frappe un frappeur, mais que le terrain atterrit dans la zone de frappe, le terrain peut être considéré comme un strike.

Le manager des Marlins, Don Mattingly, s’est disputé avec les arbitres, plusieurs Marlins essayant également de faire entendre leur cause – en vain.

Le stand SNY, mettant en vedette les anciens Mets Keith Hernandez et Ron Darling, a reconnu que Conforto s’était penché sur le terrain et avait confié aux arbitres la responsabilité de bien faire l’appel, ce qui, eh bien, ils ne l’ont pas fait.

C’est juste l’un des 162, mais ce ne serait pas le Mets Baseball s’il n’était pas mémorable d’une manière ou d’une autre, non?