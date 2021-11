Les Mets seraient intéressés par Gary Sanchez cet hiver

Les Mets de New York ils seront au courant des négociations des Yankees de New York et Gary Sanchez en arbitrage salarial face à MLB 2021.

Ce mardi 30 novembre sera le jour où les équipes négocieront avec leurs joueurs l’arbitrage salarial basé sur ce qu’elles ont fait en 2021 pour la MLB 2022. Ce n’est un secret pour personne que c’est lorsque certains joueurs demandent un prix et l’équipe n’est pas disposé à le donner, alors ils rompent leurs liens à la manière d’Eddie Rosario en 2020.

Il existe une certaine incertitude quant à savoir si les Yankees prolongeront le contrat de Gary Sanchez pour éviter l’arbitrage salarial, c’est pourquoi Mike Puma a informé que les Mets seraient conscients de signer ou de négocier avec les Yankees.

Il a également précisé que les Mets seront actifs avec Matthw Boyd, que les Tigers libéreront peut-être.

Les Mets pourraient être attentifs demain à savoir si Gary Sanchez se verra offrir un contrat par les Yankees. Le nouveau directeur général Billy Eppler est connecté à Sanchez depuis l’organisation NYY. Sanchez a au moins été discuté – avec un éventuel non-appel d’offres des Tigres, LHP Matthew Boyd. – Mike Puma (@NYPost_Mets) 29 novembre 2021

Une autre équipe qui aurait été active dans la recherche des services de Gary Sanchez était les MIami Marlins, qui ont récemment acquis Jacob Stallings, qui vient de remporter le gant d’or de la Ligue nationale avec les Pirates de Pittsburgh.

Maintenant, les Marlins ont intérêt à échanger le Colombien Jorge Alfaro.