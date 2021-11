Les Mets signent un contrat de deux ans avec le voltigeur vétéran Mark Canha

Le transport du Black Friday des Mets comprend un bâton droitier pour aider à combler un besoin de champ extérieur.

Mark Canha a conclu vendredi un accord avec les Mets sur un contrat de deux ans d’une valeur de 26,5 millions de dollars, dans l’attente d’un examen physique, a confirmé une source de l’industrie. Le contrat comprend également une option de club pour 2024. Canha, 32 ans, a passé les sept dernières années avec l’Athlétisme, pour qui il a joué les trois postes de champ extérieur et la première base.

L’accord de Canha est intervenu le même jour où les Mets ont conclu un accord de deux ans avec Eduardo Escobar d’une valeur de 20 millions de dollars.

La saison dernière, Canha a affiché une ligne de barre oblique de .231/.358/.387 avec 17 circuits et 61 points produits en 141 matchs. Il rejoindra un mélange de champ extérieur qui comprend Brandon Nimmo, Dominic Smith, Khalil Lee et Nick Plummer (un ancien espoir des Cardinals qui a signé un contrat d’un an dans la ligue majeure avec les Mets plus tôt dans la semaine). Deux morceaux du mélange de champ extérieur des Mets de la saison dernière, Michael Conforto et Kevin Pillar, sont devenus des agents autonomes.

L’ajout de Canha élimine la possibilité d’une réunion de Pillar, mais les Mets pourraient toujours chercher à signer à nouveau Conforto, qui a décliné l’offre de qualification du club d’une valeur de 18,4 millions de dollars. Si Conforto signe ailleurs, les Mets recevront un choix de repêchage compensatoire.