Les Mets s’intéressent à la signature de leur vieil ami Steven Matz

Les Mets de New York ils ciblent un ancien membre de l’agence libre, montrant leur intérêt à signer le gaucher Steven Matz, qu’il a échangé aux Blue Jays de Toronto l’hiver dernier, rapporte Jon Heyman de MLB Network.

Matz, originaire de Long Island, a passé ses six premières saisons à Flushing, aidant les Mets à décrocher deux places en séries éliminatoires et le fanion de la Ligue nationale 2015. bataille à l’arrière de la rotation, mais il s’est également battu puissamment à certains moments, même pendant la campagne pandémique écourtée.

Les Mets l’ont échangé à Toronto contre trois joueurs l’hiver dernier, puis l’ont vu comme l’auteur d’une solide campagne de récupération dans l’AL Est. Matz a affiché une MPM de 3,82 et un WHIP de 1,33 avec 144 retraits au bâton en 29 départs pour les Blue Jays, sa meilleure performance depuis 2016.

New York fait face à une concurrence féroce dans sa quête pour rapatrier Matz. Les Blue Jays veulent également le re-signer et auraient fait au joueur de 30 ans une offre pluriannuelle. Parmi les autres équipes qui seraient intéressées par lui figurent les Red Sox de Boston et les Cardinals de St. Louis.

Les Mets tentent de rebâtir leur rotation cet hiver derrière l’as Jacob deGrom. Alors que Carlos Carrasco et Taijuan Walker font leur retour, ils ont déjà perdu Noah Syndergaard contre les Los Angeles Angels, tandis que leur collègue agent libre Marcus Stroman pourrait également partir.

