Les Mets de New York Ils sont tout près de signer le vétéran Rachel Ferréria comme votre prochain directeur général. Ferreria est un membre de longue date de l’organisation des Red Sox de Boston.

Il y a quelques jours, les Red Sox ont donné aux Mets la permission d’interviewer Ferreira, apparemment ils ont réussi à trouver quelque chose, selon Michael Mayor, ils devraient le signer.

Ferreria ne serait pas la première femme à occuper ce poste dans une équipe de la MLB, il y a aussi King NG qui est directeur général des Miami Marlins, une équipe détenue par Derek Jeter.

Les Mets ont beaucoup à travailler, la pression pour Ferreria sera beaucoup plus forte qu’elle ne l’était avec les Red Sox de Boston, maintenant il aura une grande responsabilité si la signature est finalisée.

Sources : Il est peu probable que les Mets embauchent la directrice des Red Sox, Raquel Ferreira. – Michael Mayer (@ mikemayer22) 2 novembre 2021

Ferreria, un travailleur infatigable.

Theo Epstein l’a promue deux fois, d’abord directrice de l’administration des ligues mineures, puis directrice des opérations des ligues mineures. Il nous raconte l’une de ses premières interactions avec lui après qu’Henry ait acheté l’équipement. Le personnel pensait qu’il y aurait des changements, et beaucoup dans le bureau principal étaient nerveux.

« Il m’a dit : ‘Il va y avoir un organigramme [organizativo] flottant et vous allez voir votre nom dessus », nous dit-elle avec de grands yeux. « Dans ma tête, je pense Dieu merci, j’ai encore du travail. Puis il me montre le tableau et mon titre dit « Directeur, Administration de la Ligue mineure ». Je l’ai regardé et j’ai dit : « Êtes-vous sûr ? »

« Je pensais que les gens allaient devenir fous », dit-il. « Je pensais qu’ils diraient : « Attendez une minute, est-il passé d’assistant administratif à directeur ? » J’étais plus préoccupé par ce que les autres pensaient que par ce que j’étais capable de faire.

« Il a dit : ‘Si quelqu’un est en colère, dis-lui de venir me parler.’