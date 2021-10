Les meurtres de civils se poursuivent sans relâche au Cachemire, deux autres non-locaux abattus à Srinagar et Pulwama

Les meurtres surviennent un jour où la police a affirmé avoir abattu trois militants en l’espace de 24 heures qui étaient impliqués dans les meurtres de membres de communautés minoritaires la semaine dernière.

Les meurtres de civils dans la vallée se poursuivent sans relâche et deux autres non-locaux ont été abattus lors de deux incidents distincts par des terroristes non identifiés samedi soir à Srinagar et Pulwama, au Cachemire.

Arvind Kumar Sah, un vendeur de golgappa originaire de la Banka du Bihar, s’est fait tirer dessus par les ultras à l’extérieur d’un parc à Eidgah à Srinagar dans la soirée. Il est mort sur le coup. Lors d’un autre incident, des militants ont tiré sur et grièvement blessé Saghir Ahmad, un charpentier originaire de l’Uttar Pradesh, dans le district de Pulwama, qui a ensuite succombé à ses blessures dans un hôpital.

S’adressant à Twitter, la police du Jammu-et-Cachemire a déclaré : « Des terroristes ont tiré sur 2 travailleurs #NonLocal à #Srinagar et #Pulwama. Shri Arvind Kumar Shah de Banka Bihar # a succombé à des blessures à Srinagar et Shri Sagir Ahmad de UP # grièvement blessé à Pulwama. Les zones ont été bouclées et les recherches ont commencé.

Condamnant les incidents, le lieutenant-gouverneur de J&K, Manoj Sinha, a affirmé que les terroristes seraient bientôt punis pour avoir tué des civils innocents. « Les auteurs de ces attentats odieux seront bientôt punis. Nous avons intensifié nos efforts pour écraser les terroristes et leur écosystème. Ils devront payer un prix très lourd pour avoir tué des civils innocents. J’exhorte les gens à parler d’une seule voix et à se joindre à la lutte contre le terrorisme », a tweeté Sinha.

Le BJP a condamné les meurtres de samedi. Le porte-parole du parti, Altaf Thakur, a déclaré que les meurtres de deux non-locaux étaient hautement condamnables et choquants. Il a exhorté la police à arrêter les tueurs et à les punir sévèrement.

L’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire, Mehbooba Mufti, a tweeté : « Condamnez fermement l’attaque d’aujourd’hui contre un vendeur de rue qui a malheureusement succombé. De tels incidents malheureux ne font que renforcer le besoin immédiat de tendre la main aux gens de J&K en initiant un dialogue constructif. »

L’ancien ministre en chef et chef de la Conférence nationale Omar Abdullah a également condamné les meurtres. « Condamnez fermement le meurtre du vendeur de rue Arvind Kumar lors d’un attentat terroriste à Srinagar aujourd’hui. C’est encore un autre cas d’un civil visé comme celui-ci. Tout ce qu’Arvind Kumar a fait, c’est venir à Srinagar à la recherche d’opportunités de revenus et il est répréhensible qu’il ait été assassiné », a tweeté Omar.

Le président de la Conférence populaire, Sajad Gani Lone, a qualifié les attaques de lâches. « C’est de la terreur à l’état pur. Encore une fois, un vendeur non local a été tué par balle à Idgah. C’est dommage. À quel point cela peut-il être lâche », a tweeté Lone.

Plus tôt ce mois-ci, deux enseignants nommés Supinder Kour et Deepak Chand, un éminent pandit du Cachemire et propriétaire de la célèbre pharmacie de Srinagar Makhan Lal Bindroo, et un vendeur de « chaat » Virendra Paswan du Bihar faisaient partie des personnes tuées par les terroristes.

