Jamie Lee Curtis a révélé que Halloween tue va « choquer » et « agiter » le public. Le film à venir est une suite d’Halloween en 2018, qui était une suite directe de l’original de 1978 de John Carpenter. Halloween Kills voit Curtis revenir en tant que Laurie Strode pour lutter contre l’incarnation masquée du mal, Michael Myers, et sortira en salles plus tard ce mois-ci.

La franchise Halloween a débuté en 1978 sous la direction de John Carpenter et s’est depuis rompue en plusieurs continuités différentes axées sur différents personnages. Cependant, les films récents sous la direction de David Gordon Green sont revenus à la source et ont directement suivi l’original, représentant un Michael Myers plus âgé revenant à Haddonfield 40 ans après sa première tuerie, qui a traumatisé Laurie Strode. L’Halloween de 2018 s’est terminée avec Laurie piégeant Michael dans le sous-sol d’une maison en feu pour mettre fin à son saccage, mais Halloween Kills le verra échapper à l’incendie et continuer à se frayer un chemin à travers les citoyens de la petite ville de l’Illinois.

Maintenant, avec Halloween Kills au coin de la rue, Jamie Lee Curtis veut que les fans sachent qu’ils doivent s’attendre à quelque chose d’intense. Dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, l’actrice légendaire derrière Laurie Strode a taquiné que le film “choquerait” et “agitera” les téléspectateurs d’une manière inattendue. Curtis a ensuite ajouté que ces raisons expliquent pourquoi Halloween Kills est une excellente suite. Regardez la vidéo ci-dessous :

Ce récit choquant semble avoir porté ses fruits jusqu’à présent. Les premières critiques de Halloween Kills ont déjà commencé à faire surface en ligne. Beaucoup l’ont salué comme une excellente suite – quelque chose que Jamie Lee Curtis visait clairement dans sa participation à ce film. Avec une bonne réception critique dans le dos, tous les regards sont tournés vers Halloween Kills pour poursuivre le succès de la franchise et marquer son territoire comme un chapitre intermédiaire fort menant à Halloween Ends, qui clôturera la trilogie actuelle.

Cela dit, cela vaut la peine de se demander ce que signifient «choc» et «agiter» dans le contexte de Halloween Kills – en particulier lorsque son prédécesseur était déjà si violent et sinistre dans sa représentation de Haddonfield. Dans ce contexte, cela pourrait indiquer que le film est encore plus violent que le film qui l’a précédé, ou qu’il ira dans des directions narratives que les fans ne voient pas venir, ce qui peut ou non être de bon augure pour Laurie. Halloween tue fera ses débuts dans les salles et sur Peacock le 15 octobre.

