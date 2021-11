Les meurtres macabres de 2 journalistes secouent le Bihar : un corps à moitié brûlé retrouvé à Madhubani, le ministre blâmé pour le meurtre de Purnia

La famille de Buddhinath Jha a affirmé qu’il avait été kidnappé mardi la semaine dernière devant son bureau.

Le 7 novembre, Buddhinath Jha alias Avinash Jha a écrit un article détaillé sur Facebook parlant de « fausses cliniques » opérant dans et autour de Madhubani. Journaliste pour un site d’information local, Jha était également un militant de la RTI, qui avait déposé ses plaintes concernant les opérations commerciales illicites auprès des autorités locales. Six jours plus tard, son corps carbonisé a été retrouvé à Benipatti. Sa famille a allégué qu’il avait été kidnappé mardi la semaine dernière à l’extérieur de son bureau.

La mafia médicale a assassiné le jeune homme de 22 ans, a déclaré un villageois local, cité par l’agence de presse ANI. Vikas, qui porte un nom, a déclaré qu’Avinash Jha avait exposé les fausses cliniques et mis en ligne une liste de 10 hôpitaux impliqués dans de telles activités. Les rapports locaux de Madhubani disent que Jha était très populaire dans sa région car il rapportait diverses irrégularités, etc.

Dans un incident distinct impliquant un autre membre du personnel des médias, un ancien journaliste a été abattu à Purnia. Le meurtre horrible a déclenché un tollé massif dans la région. La victime a été identifiée comme étant Rintu Singh. Ancien journaliste, Singh avait également travaillé en tant que membre du Zila Parishad à Purnia. Son épouse Anulika Singh avait remporté le récent scrutin du conseil de district. La famille de la victime allègue qu’elle a été vexée par sa victoire. Rintu Singh a été assassiné en raison de l’inimitié politique. Leshi Singh, ministre du gouvernement Nitish Kumar, et son neveu sont accusés du meurtre présumé de Singh. Le chef du RJD, Tejashwi Yadav, a critiqué le gouvernement du Bihar et interrogé Nitish Kumar sur son silence à ce sujet. Alors que le SHO local de la région a été suspendu, aucune mesure n’a été prise pour l’instant contre la ministre ou son neveu.

Des images de vidéosurveillance sont devenues virales sur les réseaux sociaux et montrent deux hommes pourchassant Rintu Singh et lui tirant une balle dans la tête.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.