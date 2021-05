Les meurtriers présumés d’Ahmaud Arbery plaident non coupables de crimes haineux fédéraux ⋆ .

Les trois hommes accusés au niveau de l’État du meurtre présumé Ahmaud Arbery, 25 ans, a plaidé non coupable mardi à un acte d’accusation fédéral les accusant de crimes haineux, de tentative d’enlèvement et d’autres infractions.

Père et fils accusés Gregory McMichael et Travis McMichael, avec leur complice accusé William «Roddie» Bryan, Jr., ont été arrêtés pour la première fois il y a environ un an en Géorgie, l’un des quatre États sans loi sur les crimes de haine.

Un grand jury fédéral a comblé cette lacune il y a un peu moins de deux semaines, accusant le trio d’interférer avec les droits d’Arbery «à cause de la race et de la couleur d’Arbery».

Les avocats de la défense des trois hommes ont comparu devant un tribunal fédéral mardi, lors d’une audience mise à la disposition du public à distance à la lumière de l’acte d’accusation COVID-19.

Au cours de l’audience, le juge de magistrat américain Benjamin W. Cheesbro lire aux hommes leurs droits, puis réciter les charges de l’acte d’accusation. Les avocats des trois hommes ont plaidé peu après et le juge a confirmé cette décision avec leurs clients.

Les grandes lignes des allégations ont été bien médiatisées dans les tribunaux étatiques et fédéraux, provoquant un tollé dans le monde entier qui a animé le mouvement Black Lives Matter.

Le 23 février 2020, Arbery courait dans une rue publique du quartier de Satilla Shores à Brunswick, en Géorgie, lorsque les procureurs disent que les McMichael se sont armés d’armes à feu, sont montés dans un camion et l’ont poursuivi.

«Plus précisément, les trois accusés ont poursuivi Arbery à travers le quartier, en utilisant leurs camions – et dans le cas des McMichael, des armes à feu – pour tenter de retenir Arbery, de restreindre sa libre circulation, de l’enfermer et de le détenir contre son gré, et d’empêcher son évasion. », Affirment les procureurs.

L’acte d’accusation fédéral comporte cinq chefs d’accusation. Aucune date de procès n’a été fixée dans l’affaire de l’État.

La mère d’Arbery Wanda Cooper a poursuivi les trois hommes, le comté de Glynn, la police et d’autres personnes à l’occasion du premier anniversaire de la mort d’Arbery.

«Fervent coureur, Ahmaud faisait souvent du jogging dans son quartier et ses environs à Brunswick, en Géorgie, y compris à Satilla Shores», ont écrit les avocats de Cooper dans leur plainte, avant de décrire ce qui a rendu cette journée différente. «Ce jour-là, trois hommes blancs armés, les accusés Gregory McMichael, Travis McMicheael et William Bryan – chargés par les forces de l’ordre locales de répondre aux récentes intrusions dans la région, et armés d’un revolver émis par le service de police et d’un fusil de chasse de calibre 12 – chassé Ahmaud dans leurs camions. Sur la base d’un «sentiment instinctif» qu’Ahmaud était responsable de vols antérieurs dans le quartier, ces accusés ont tiré trois fois sur Ahmaud à bout portant avec leur fusil de chasse et l’ont tué. Alors qu’Ahmaud saignait sur le trottoir, l’accusé Travis McMichael s’est tenu au-dessus de lui et a dit: ‘putain de N *****.’ “

Le procès original utilise le mot N sans rédaction.

Procureur adjoint américain Tara Lyons a dit au juge que les accusations portaient la possibilité d’une réclusion à perpétuité. Le dossier serait volumineux: Lyons a déclaré que le gouvernement était prêt à remettre un téraoctet de découverte sur une «base continue», dans un délai «d’au plus» 30 jours.

Les suspects ont renoncé à un droit à une audience de détention mardi.

