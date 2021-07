Les Mexicains s’inclinent 4-0 face aux États-Unis en moins de 40 minutes

in

06/07/2021 à 05:28 CEST

. / East Hartford

La Équipe des États-Unis de football féminin Il n’a fallu que 40 minutes ce lundi pour résoudre avec un battu le Mexique 4-0 le match amical qui finalise la préparation des deux formations pour les JO de Tokyo. La résistance des Mexicains n’a duré que 6 minutes, ce qui a mis le but du milieu de terrain à arriver Lindsey Horan après une passe de tête de Carli Lloyd. Lloyd elle-même a augmenté la différence à la 11e minute et la victoire a été soulignée à la 37e avec un but contre son camp du défenseur Reyna Reyes. La dentelle l’a mis Tobin Heath en 39.

La seconde mi-temps se déroulait pratiquement au Pratt & Whitney Stadium de Rentschler Field, à East Rutherford (Connecticut).

Il s’agissait de la onzième victoire de l’équipe Stars and Stripes jusqu’à présent en 2021. Elle a à peine égalé un match et a marqué 37 buts. Les États-Unis ont ainsi clôturé leur phase de préparation de Tokyo 2020.