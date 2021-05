Les micro, petits bijoutiers, d’autres obtiennent un allégement temporaire du poinçonnage obligatoire BIS conformément à la directive HC

Le poinçonnage est une certification de pureté des métaux précieux et a été de nature volontaire jusqu’à présent.

Les MPME et les startups du secteur de la bijouterie ont poussé un soupir de soulagement temporaire à la suite d’une ordonnance du tribunal enjoignant au Bureau of Indian Standards (BIS) d’éviter de prendre des mesures coercitives contre les bijoutiers jusqu’au 14 juin 2021, qui ne sont pas en mesure de se conformer à la réglementation obligatoire du poinçonnage d’ici le 1er juin 2021. Le banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay a adopté une ordonnance provisoire empêchant le BIS d’imposer une sanction à ceux qui pourraient ne pas se conformer aux règlements de la LFI (Loi BIS, 2016) [Section 29(2)] sur le poinçonnage obligatoire en raison du manque d’infrastructures adéquates en termes de centres de dosage et de poinçonnage.

«L’affirmation est que la nouvelle réglementation rendant obligatoire le poinçonnage des bijoux en or avant leur stockage ou leur vente, qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2021, est susceptible d’entraîner de grandes difficultés pour des milliers de bijoutiers en Inde, et leur nombre est déclaré être de 5 lakhs, »All India Gem and Jewellery Domestic Council (GIC) a cité la décision du tribunal. Le gouvernement avait déclaré le mois dernier qu’il était prêt à mettre en œuvre le poinçonnage obligatoire des bijoux et objets en or à partir du 1er juin 2021. Selon CIG, le tribunal a accepté son argument selon lequel le poinçonnage d’environ 6000 crore de bijoux, qui ne sont pas poinçonnés, ne peut pas être fait «à court terme».

Le poinçonnage est une certification de pureté des métaux précieux et a été de nature volontaire jusqu’à présent. En novembre 2019, le gouvernement avait annoncé le poinçonnage obligatoire des bijoux et objets en or à partir du 15 janvier 2021. Cela a ensuite été prolongé jusqu’au 1er juin 2021, car les bijoutiers avaient cherché le temps de passer au poinçonnage et de s’enregistrer auprès de la BRI au milieu de la pandémie. La demande de bref de réhabilitation des bijoutiers a été déposée par le GIC.

«Il y a aussi d’autres problèmes découlant des restrictions actuelles de Covid, qui empêchent une personne de se déplacer d’un district à un autre et qu’il existe plusieurs districts qui n’ont pas encore de centres de poinçonnage. Et le tribunal a entre-temps, ordonné qu’aucune mesure coercitive ne soit prise contre les bijoutiers en vertu de l’article 29 (2) de la loi BRI de 2016, jusqu’à la prochaine date d’audience le 14 juin 2021 », a déclaré Saiyam Mehra, vice-président, GJC.

Les frais de poinçonnage pour les bijoux / objets en or et les bijoux / objets en argent sont respectivement de 35 Rs par article et de 25 Rs par article, conformément à la BIS. Financial Express avait rapporté le 14 avril 2021 que 34647 bijoutiers s’étaient enregistrés jusqu’à présent auprès du BIS et que le poinçonnage obligatoire permettra aux bijoutiers de vendre des bijoux en or 14, 18 ou 22 carats certifiés poinçon. Cependant, plusieurs MPME cherchaient à ce que cette conformité entre en vigueur pour garantir que la normalisation de la qualité des bijoux indiens soit au même niveau que les normes mondiales.

«Le délai peut être prolongé d’un an environ pour donner aux bijoutiers le moment opportun pour se conformer à la règle de poinçonnage. Delhi, le Gujarat, Kolkata, Mumbai et le Tamil Nadu sont les principaux centres de fabrication de bijoux. Ils ont la bonne infrastructure et les bonnes entreprises qui peuvent se permettre des frais de poinçonnage. Une fois qu’il est rendu obligatoire, seuls les bijoutiers commenceront à y adhérer. S’il doit y avoir une norme internationale de qualité des bijoux indiens, alors il faudrait être stricte dans la conformité », a déclaré Deepak Seth, associé chez SK Seth Jewelers, basé à Mumbai, à Financial Express Online.

Citant une ordonnance du tribunal, le président du GIC, Ashish Pethe, a déclaré que le pourcentage de centres de poinçonnage disponibles en Inde représentait à peine 34% des 733 districts du pays et qu’il y avait au moins 488 districts dans le pays, qui ne disposent d’aucun centre de poinçonnage. . Il a en outre été avancé qu’il existe environ 6 000 crores de bijoux qui doivent encore être poinçonnés. «Bien que cela aidera dans une certaine mesure, mais le vrai fardeau est que les concessionnaires doivent être tenus responsables de toute erreur de poinçonnage par les centres de poinçonnage. Pourquoi devrions-nous en être responsables? L’authenticité doit être établie par celui qui effectue le processus de poinçonnage », a déclaré Ashok Phophalia, propriétaire de AL Jewelers, basé à Delhi, à Financial Express Online.

