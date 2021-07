Les microbes marins mangent en coopérant

in

20/07/2021 à 17h25 CEST

Les communautés microbiennes marines sont à l’origine de nombreux cycles élémentaires qui soutiennent toute vie sur Terre. Aujourd’hui, une nouvelle étude menée au Laboratoire de biologie marine de l’Université de Chicago a révélé que, dans les environnements pauvres en nutriments, les microbes marins peuvent s’agglomérer et se lier à leur tour avec d’autres organismes similaires, tels que les épibiontes ciliés.

Selon un communiqué de presse, leur travail coopératif leur permet d’extraire jusqu’à 10 fois plus de nutriments que de le faire seul. Cette solution solidaire est une stratégie que les microbes ont développée pour faire face à des environnements avec un minimum de nutriments.

Dans des situations de pénurie de nutriments, les microbes marins doivent trouver un moyen viable d’obtenir du fer, du phosphore et de l’azote, entre autres éléments vitaux qui leur permettent de survivre. Cependant, dans de nombreuses régions de l’océan, ces nutriments peuvent être très difficiles à obtenir.

Coopération à l’échelle microscopique

Bien que les animaux sociaux soient connus pour avoir atteint le plus grand développement cérébral, il existe également des exemples de coopération entre les organismes les plus simples. Ils peuvent ne pas être en mesure d’atteindre la richesse des interactions que font les autres espèces, mais les microbes et autres formes de vie similaires sont également capables de créer stratégies coopératives pour résoudre vos problèmes.

Coscinodiscus wailesii est une diatomée qui a choisi de travailler ensemble : ces microbes marins peuvent s’intégrer et se fixer à leur tour sur de petits épibiontes ciliés, des protozoaires qui portent le nom scientifique de Pseudovorticella coscinodisci. En agissant comme un tout, les grappes peuvent considérablement améliorer leur efficacité à obtenir des nutriments.

La clé du succès de cette association réside dans les appendices en forme de “cheveux” que les épibiontes ont à leur surface. Parce qu’ils émettent des vibrations, ils servent à créer des micro-courants dans le milieu marin que les microbes ne peuvent pas générer par eux-mêmes. Les mouvements et oscillations permettent d’extraire jusqu’à 10 fois plus de nutriments que si les organismes agissaient isolément.

Une meilleure efficacité

Bien que les microbes marins aient également d’autres tactiques pour obtenir des nutriments dans des situations de pénurie, comme s’enfoncer plus profondément pour augmenter leur exposition à des concentrations plus élevées de nutriments, les résultats de la recherche publiés dans les Actes de la National Academy of Sciences (PNAS) indiquent que ils n’atteignent pas la même efficacité que lorsqu’on travaille en conjonction avec les épibiontes ciliés.

Selon les spécialistes, cela montre que les unions entre différentes espèces peuvent augmenter considérablement les débits de nutriments. Pour les scientifiques, cette solution collaborative qui a évolué à l’échelle microscopique permet à cette espèce de diatomée de survivre avec succès dans les eaux peu profondes.

Dans un scénario caractérisé par la concentration minimale de nutriments, tout indique que sans le débouché associatif, les microbes marins auraient dû s’adapter à un autre habitat ou même courir le risque de périr.

le diatomées ils sont l’un des organismes unicellulaires les plus importants en raison de leur rôle de photosynthétiseur. Ils jouent un rôle crucial dans l’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Mieux connaître ces organismes permet aux scientifiques de mieux comprendre les interactions entre les océans et l’atmosphère, un enjeu vital pour répondre aux changement climatique et ses conséquences.

Photo : le microbe marin Coscinodiscus wailesii avec des épibiontes ciliés attachés (Pseudovorticella coscinodisci). Crédit : Kanso et al, PNAS.

photo Vidéo : rotation du microbe marin avec les épibiontes ciliés. Crédit : Kanso et al, PNAS.

Vidéo