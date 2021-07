Les micros électriques gagnent en puissance aux États-Unis

20/07/2021 à 16h16 CEST

GM, l’entreprise derrière des véhicules aussi célèbres que Hummer, travaille sur un autre pick-up électrique en plus du GMC Hummer EV et du Chevrolet Silverado qu’il a confirmé en avril. General Motors, le plus grand constructeur automobile américain, l’a annoncé dans un communiqué de presse selon Engadget. Il n’a pas révélé beaucoup de détails sur le projet et n’a montré qu’une image sombre d’une camionnette recouverte d’une bâche lors de la présentationmais il a dit qu’il serait en taille réelle.

De plus, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’un camion plus « traditionnel » que le Hummer EV, qui est un véhicule conçu davantage pour le visuel que pour le pragmatique. Cela pourrait signifier qu’il s’agit d’un véhicule avec un prix à la portée de plus de monde que le HummerBien que le directeur mondial de GMC, Duncan Aldred, ait refusé d’admettre s’il s’agissait de la version électrifiée de la Sierra.

General Motors investit de plus en plus d’argent dans la création de véhicules électriques et autonomes. Le constructeur automobile avait initialement prévu d’investir 20 milliards de dollars dans un effort sans précédent jusqu’à présent, mais a annoncé qu’il porterait son investissement de 2020 à 2025 à 35 milliards de dollars. General Motors prévoit de mettre 30 véhicules électriques sur le marché d’ici fin 2025.