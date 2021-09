Les microSD SanDisk et les disques SSD WD bénéficient d’énormes remises sur la vente d’un jour d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous voulez pouvoir fonctionner à pleine capacité lorsqu’il s’agit d’utiliser votre ordinateur. La dernière chose que vous voulez faire est d’enregistrer un projet et de ne pas avoir assez de stockage pour le faire. Ajouter de la mémoire à votre ordinateur, ordinateur portable ou tablette est généralement un moyen assez simple. Le problème, c’est que ça peut coûter cher. Mais Amazon a souvent d’excellents moyens de les contourner avec des ventes exceptionnelles. Vous pouvez obtenir des accessoires informatiques en vente pour beaucoup moins cher que la normale. Un simple support de moniteur en métal est tombé à seulement 24,87 $ aujourd’hui. Pour ceux qui souhaitent mettre à niveau leur capacité de stockage et tirer le meilleur parti de leurs performances, il y a une éruption d’une journée sur Disques durs WD et mémoire SanDisk que vous ne voudrez pas manquer.

Les Disques durs WD et mémoire SanDisk la vente a tellement de choses en elle. Il existe des cartes mémoire, des disques durs externes, des lecteurs flash, etc. Vous pourrez crypter et protéger vos informations tout en stockant et en transférant des fichiers volumineux. Parfaite pour tous ceux qui doivent beaucoup voyager pour le travail, cette vente propose des offres qui vous permettront d’économiser jusqu’à 52%. Mais il va falloir se dépêcher.

Jusqu'à 52% de réduction sur les disques WD et la mémoire Sandisk

Une vente de disques WD et de mémoire SanDisk a des cartes microSD

Une carte microSD SanDisk sur un ordinateur portable. Source de l’image : SanDisk/Amazon

Si vous cherchez à mettre à niveau votre mémoire, SanDisk est une entreprise connue pour sa qualité. Les cartes microSD qu’il vend sont largement reconnues comme faisant partie des meilleures options du marché. Vous allez adorer toutes les options qui sont en vente en ce moment. Vous pouvez économiser jusqu’à 52% sur un Carte mémoire Ultra MicroSDXC UHS-I de 1 To avec adaptateur. Cela vous permet de stocker encore plus d’heures de vidéo Full HD. Cela offre des vitesses de transfert allant jusqu’à 120 Mo/s qui vous permettent de déplacer jusqu’à 1 000 photos en une minute. Vous pouvez charger des applications plus rapidement et c’est idéal pour les smartphones et tablettes Android.

Carte mémoire SanDisk Ultra MicroSDXC UHS-I 1 To avec adaptateur – 120 Mo/s, C10, U1, Full HD, A1, Mic… Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 109,99 $ Vous économisez : 120,00 $ (52%)

Vous pouvez économiser sur plusieurs itérations de cette carte microSD, en fonction de la capacité de mémoire souhaitée. Le 1 To est tombé à seulement 109,99 $ tandis que le 512 Go est tombé à 67,49 $. Tu peux recevoir 400 Go pour seulement 38,99 $, 200 Go pour seulement 24,99 $, 128 Go pour seulement 18,86 $, 64 Go pour 12,49 $, et aussi un pack de deux 32 Go ceux pour seulement 15,13 $.

Carte mémoire SanDisk 512 Go Ultra MicroSDXC UHS-I avec adaptateur – 120 Mo/s, C10, U1, Full HD, A1, M… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 67,49 $ Vous économisez : 32,50 $ (33%)

Carte mémoire SanDisk 400 Go Ultra microSDXC UHS-I avec adaptateur – 120 Mo/s, C10, U1, Full HD, A1, M… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 38,99 $ Vous économisez : 31,00 $ (44 %)

Carte mémoire SanDisk 200 Go Ultra MicroSDXC UHS-I avec adaptateur – 120 Mo/s, C10, U1, Full HD, A1, M… Prix catalogue : 29,23 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 4,24 $ (15%)

Carte mémoire SanDisk 128 Go Ultra MicroSDXC UHS-I avec adaptateur – 120 Mo/s, C10, U1, Full HD, A1, M… Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 18,86 $ Vous économisez : 6,79 $ (27%)

Carte mémoire SanDisk 64 Go Ultra MicroSDHC UHS-I avec adaptateur – 120 Mo/s, C10, U1, Full HD, A1, Mi… Prix catalogue : 14,29 $ Prix : 12,49 $ Vous économisez : 2,09 $ (15%)

Carte mémoire SanDisk 32 Go Ultra microSDHC UHS-I (2×32 Go) – SDSQUA4-032G-GN6MT Prix catalogue : 15,19 $ Prix : 15,13 $ Vous économisez : 0,06 $ (0%)

Les disques durs et les disques SSD sont des incontournables

Profitez de meilleurs jeux avec cette partie de la vente de disques WD et de mémoire SanDisk. Les Disque SSD de jeu interne WD_BLACK 1 To SSD est un excellent ajout pour les joueurs. Cela offre des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu’à 3 600 Mo/s pour de meilleurs temps de chargement de jeu et de niveau. Il dispose d’un stockage PCIe Gen4 et consomme jusqu’à 30 % moins d’énergie que son prédécesseur. Cela revient à seulement 97,49 $, soit une économie de 32,50 $. Vous pouvez également obtenir un Version 2 To avec dissipateur thermique c’est seulement 259,99 $, vous faisant économiser 140 $.

Disque SSD SSD de jeu interne WD_BLACK 1 To SN750 SE NVMe – Gen4 PCIe, M.2 2280, jusqu'à 3… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 97,49 $ Vous économisez : 32,50 $ (25 %)

WD_BLACK 2 To SN750 NVMe Disque SSD de jeu interne avec dissipateur thermique – Gen3 PCIe, M.2 22… Prix catalogue : 399,99 $ Prix : 259,99 $ Vous économisez : 140,00 $ (35%)

Pour les disques durs, vous avez le choix entre plusieurs. Il y a des internes et externes disponibles dans cette vente. Les Disque dur interne WD Red Plus NAS 4 To est en baisse de 40% en ce moment. Les Disque dur PC bleu WD 4 To est de 25% de réduction et le Disque dur interne WD 14 To Red Plus NAS vous permet d’économiser 135 $ aujourd’hui.

Western Digital 4 To WD Red Plus NAS Disque dur interne HDD – 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, CMR, 128 M… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 77,99 $ Vous économisez : 52,00 $ (40 %)

Western Digital 4 To WD Blue PC Hard Drive – 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, 256 Mo Cache, 3.5″ – WD4… Prix catalogue : 78,85 $ Prix : 58,99 $ Vous économisez : 19,86 $ (25 %)

Western Digital 14 To WD Red Plus NAS Disque dur interne HDD – 7200 RPM, SATA 6 Go/s, CMR, 512… Prix catalogue : 469,99 $ Prix : 334,99 $ Vous économisez : 135,00 $ (29%)

Pour les disques durs externes, Disques durs externes G-Technology 2 To GDrive sont également balisés. Celui-ci est de 74,99 $ et le SanDisk Professional 5 To G-DRIVE ArmorATD le disque dur externe est également tombé à seulement 139,99 $.

G-Technology 2 To G-DRIVE Mobile USB-C (USB 3.1) Disque dur externe portable, or – 0G10340 Prix catalogue : 99,95 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 24,96 $ (25 %)

SanDisk Professional 5 To G-DRIVE ArmorATD – Disque dur externe portable robuste et durable, U… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 139,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (22 %)

Encore plus d’offres dans cette grande vente

Vous serez impressionné par tout ce qui est disponible dans le Vente de disques durs WD et de mémoire SanDisk. En plus de ce que nous vous avons déjà montré, il existe également des lecteurs flash, davantage de disques durs SSD, microSD, externes et internes. Jetez un œil à ce qui est offert avant qu’il ne soit trop tard.

Clé USB 3.1 Ultra Fit de 512 Go de SanDisk – SDCZ430-512G-G46 Prix catalogue :89,99 $ Prix :45,29 $ Vous économisez :44,70 $ (50%)

Carte SanDisk Extreme SDXC UHS-I de 256 Go – C10, U3, V30, 4K UHD, carte SD – SDSDXV5-256G-GNCIN Prix catalogue : 46,20 $ Prix : 36,99 $ Vous économisez : 9,21 $ (20 %)

Carte SanDisk 128 Go Extreme PRO CFexpress Type B – SDCFE-128G-GN4NN Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (40 %)

SanDisk 1 To Extreme PRO USB 3.2 Solid State Flash Drive – SDCZ880-1T00-GAM46 Prix catalogue : 204,97 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 74,98 $ (37%)

SanDisk 128 Go iXpand Flash Drive Luxe pour iPhone et appareils USB Type-C – SDIX70N-128G-GN6NE Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (33%)

Disque SSD externe portable WD 2 To My Passport SSD, argent, jusqu'à 1 050 Mo/s, USB 3.2 G… Prix catalogue : 379,99 $ Prix : 209,99 $ Vous économisez : 170,00 $ (45 %)

G-Technology 2 To ArmorLock Encrypted NVMe SSD Performances de sécurité de haute qualité Stockage externe… Prix catalogue : 399,99 $ Prix : 319,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (20 %)

SanDisk Professional 1 To G-DRIVE ArmorLock SSD – Disque SSD crypté NVMe, 1000 Mo/s, US… Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 182,99 $ Vous économisez : 47,00 $ (20 %)

